/कौन है राजस्थान का ‘ट्री-मैन’ सुरेंद्र सैन? 46 साल से पेड़ों के लिए जी रहा जिंदगी, लगा चुका 1.10 लाख पौधे

Khairthal Tree Man: आज के समय में जहां अधिकांश लोग मोबाइल फोन और सोशल मीडिया की दुनिया में व्यस्त हैं, वहीं खैरथल जिले के पेहल गांव के निवासी सुरेंद्र सैन उर्फ बंटी ने अपना पूरा जीवन पर्यावरण संरक्षण को समर्पित कर दिया है. आधुनिक तकनीक से दूरी बनाए रखने वाले सुरेंद्र की पहचान उनके प्रकृति प्रेम और पौधरोपण के प्रति समर्पण से होती है. इलाके में लोग उन्हें प्यार से ‘ट्री-मैन’ के नाम से जानते हैं.

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उनकी कहानी इसलिए विशेष बन जाती है क्योंकि उन्होंने केवल पौधे लगाने तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि वर्षों तक उनकी देखभाल कर उन्हें विशाल वृक्षों में बदलने का काम किया है.

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46 वर्षों से लगातार चला रहा है हरियाली का अभियान

सुरेंद्र बंटी पिछले 46 वर्षों से पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उनका दावा है कि अब तक वे 1 लाख 10 हजार से अधिक पौधे लगा चुके हैं. खास बात यह है कि वे अपने लगाए अधिकांश पेड़ों को आज भी पहचानते हैं और इच्छुक लोगों को उन्हें दिखा भी सकते हैं.

उनका मानना है कि पौधा लगाना जितना जरूरी है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण उसकी देखभाल करना है. इसी सोच ने उनके पौधरोपण अभियान को एक अलग पहचान दिलाई है.

बचपन में मिली प्रेरणा बनी जीवन का उद्देश्य

सुरेंद्र बताते हैं कि बचपन में वे अपने गुरु संत घीसा दास महाराज के साथ रहते थे. वहीं से उन्हें प्रकृति के प्रति प्रेम और पौधरोपण की प्रेरणा मिली. महज आठ वर्ष की आयु में लगाया गया पहला पौधा उनके जीवन की दिशा तय कर गया. समय के साथ यह शौक एक मिशन में बदल गया और आज भी वे उसी समर्पण के साथ पर्यावरण संरक्षण के कार्य में जुटे हुए हैं.

खुद तैयार करते हैं पौधे, फिर पहुंचाते हैं दुर्गम इलाकों तक

सुरेंद्र की कार्यशैली उन्हें अन्य लोगों से अलग बनाती है. वे अधिकांश पौधे अपने घर पर ही तैयार करते हैं. इसके बाद उन्हें अपने कंधों पर उठाकर कई किलोमीटर दूर पहाड़ियों और चट्टानी क्षेत्रों तक ले जाते हैं.

उनके प्रयासों का परिणाम यह है कि हजारों पौधे आज बड़े वृक्ष बन चुके हैं, जो लोगों को छाया, स्वच्छ हवा और पर्यावरणीय संतुलन प्रदान कर रहे हैं.

भीषण गर्मी भी नहीं रोक पाती उनका संकल्प

राजस्थान की गर्मियों में जब तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच जाता है, तब भी सुरेंद्र का अभियान नहीं रुकता. वे कई बार 8 से 10 किलोमीटर दूर से पानी भरकर लाते हैं और कठिन पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए पौधों तक पहुंचते हैं.

वे बताते हैं कि ऊंची चट्टानों और दुर्गम क्षेत्रों में घंटों तक पौधों की देखभाल करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा है. यही वजह है कि उनके लगाए पौधों की जीवित रहने की दर काफी अधिक मानी जाती है.

पर्यावरण संरक्षण के लिए बनी प्रेरणा

सुरेंद्र सैन उर्फ बंटी की कहानी यह साबित करती है कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी योजनाओं का विषय नहीं, बल्कि व्यक्तिगत संकल्प और निरंतर प्रयासों से भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है. बिना किसी आधुनिक साधन और प्रचार-प्रसार के उन्होंने हरियाली बढ़ाने का जो अभियान चलाया है, वह समाज के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बन चुका है.

खैरथल के ‘ट्री-मैन’ सुरेंद्र बंटी ने अपने जीवन के 46 वर्ष पेड़ों और पर्यावरण की सेवा में समर्पित कर दिए. 1.10 लाख से अधिक पौधे लगाने और उन्हें वृक्ष बनाने का उनका सफर यह संदेश देता है कि यदि संकल्प मजबूत हो तो एक व्यक्ति भी प्रकृति संरक्षण की दिशा में बड़ा परिवर्तन ला सकता है.