Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

फिट इंडिया मिशन के तहत अलवर में खेल उत्सव 2.0 की शुरुआत, युवाओं में दिखा जबरदस्त उत्साह

Alwar News: अलवर सांसद खेल उत्सव 2.0 का बुधवार को आगाज हो गया. आज से शुरू हुए इस खेलों के महाकुंभ में अलवर लोकसभा क्षेत्र की आठ विधासभाओं में होने वाले विभिन्न खेलों में 50 हजार से ज्यादा युवा मैदान में अपना दमखम दिखाने वाले हैं. यह आयोजन वी शक्ति के बैनर तले किए जा रहे हैं.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 29, 2025, 06:58 PM IST | Updated: Oct 29, 2025, 06:58 PM IST

Trending Photos

Khatu shyam Ji: सिर्फ डेढ़ घंटे में जयपुर से पहुंच जाएंगे खाटू श्याम, जानें आसान रूट!
5 Photos
Khatu Shyam ji

Khatu shyam Ji: सिर्फ डेढ़ घंटे में जयपुर से पहुंच जाएंगे खाटू श्याम, जानें आसान रूट!

अन्नपूर्णा रसोई योजना की खुली पोल, गरीबों की थाली नहीं संस्थाओं की भर रही तिजोरी!
7 Photos
jaipur news

अन्नपूर्णा रसोई योजना की खुली पोल, गरीबों की थाली नहीं संस्थाओं की भर रही तिजोरी!

देवउठनी एकादशी के पहले सोना-चांदी के भाव में बड़ी गिरावट, जानें आज कितना हुआ सस्ता
6 Photos
gold silver price today

देवउठनी एकादशी के पहले सोना-चांदी के भाव में बड़ी गिरावट, जानें आज कितना हुआ सस्ता

राजस्थान में बारिश का दौर जारी! इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में बारिश का दौर जारी! इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी

फिट इंडिया मिशन के तहत अलवर में खेल उत्सव 2.0 की शुरुआत, युवाओं में दिखा जबरदस्त उत्साह

Alwar News: राजस्थान के अलवर सांसद खेल उत्सव 2.0 का बुधवार को आगाज हो गया. आज से शुरू हुए इस खेलों के महाकुंभ में अलवर लोकसभा क्षेत्र की आठ विधासभाओं में होने वाले विभिन्न खेलों में 50 हजार से ज्यादा युवा मैदान में अपना दमखम दिखाने वाले हैं. यह आयोजन वी शक्ति के बैनर तले किए जा रहे हैं. आपको बता दें अलवर सांसद भूपेंद्र यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिट इंडिया मुहिम के तहत इस आयोजन को अपने लोकसभा क्षेत्र में दूसरी बार आयोजित करवा रहे हैं.

अलवर सांसद खेल उत्सव के पहले चरण का आगाज 29 से 31 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कुश्ती, खो-खो, वालीबॉल, बास्केटबॉल, रस्सा-कस्सी जैसे खेलों में खिलाड़ी भाग ले रहे हैं. वहीं दूसरे चरण में 7,8 और 9 नवंबर को इंदिरा गांधी स्टेडियम में योगा, बैडमिंटन और बॉक्सिंग की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी. इस बार इस आयोजन उत्साह पिछले खेल उत्सव से तीन गुना ज्यादा देखने को मिल रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पिछली बार जहां 15 हजार युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था. वह संख्या इस बार 50 हजार तक पहुंच गई है. इसमें किशनगढ़ बास विधानसभा में करीब दस हजार रजिस्ट्रेशन हुए हैं. वहीं अलवर ग्रामीण में करीब 8 हजार और अलवर शहर में पांच हजार के आसपास रजिस्ट्रेशन हुए हैं. इसके अलावा तिजारा में करीब 8 हजार, मुंडावर में करीब 7 हजार, रामगढ़ में करीब साढ़े छह हजार और राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ में भी करीब सात हजार रजिस्ट्रेशन हुए हैं.

इस आयोजन में सबसे ज्यादा एथलेटिक्स में खिलाड़ी शामिल हुए हैं. अलवर में आर आर कॉलेज ग्राउंड पर भी इसका शुभारंभ हुआ, यहां मौजूद आयोजक टीम से जुड़े एलएन गुप्ता ने बताया कि आज से अलवर सांसद खेल उत्सव के दूसरे चरण का आगाज हो चुका है. इसे लेकर सभी खिलाड़ी काफी उत्साहित हैं. अलवर सांसद खेल उत्सव के सेमी फाइनल और फाइनल 14 और 15 नवंबर को आयोजित होंगे और 8 फरवरी को इसका समापन अंतर्राष्ट्रीय मैराथन से होगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंAlwar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news