फिट इंडिया मिशन के तहत अलवर में खेल उत्सव 2.0 की शुरुआत, युवाओं में दिखा जबरदस्त उत्साह

Alwar News: राजस्थान के अलवर सांसद खेल उत्सव 2.0 का बुधवार को आगाज हो गया. आज से शुरू हुए इस खेलों के महाकुंभ में अलवर लोकसभा क्षेत्र की आठ विधासभाओं में होने वाले विभिन्न खेलों में 50 हजार से ज्यादा युवा मैदान में अपना दमखम दिखाने वाले हैं. यह आयोजन वी शक्ति के बैनर तले किए जा रहे हैं. आपको बता दें अलवर सांसद भूपेंद्र यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिट इंडिया मुहिम के तहत इस आयोजन को अपने लोकसभा क्षेत्र में दूसरी बार आयोजित करवा रहे हैं.

अलवर सांसद खेल उत्सव के पहले चरण का आगाज 29 से 31 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कुश्ती, खो-खो, वालीबॉल, बास्केटबॉल, रस्सा-कस्सी जैसे खेलों में खिलाड़ी भाग ले रहे हैं. वहीं दूसरे चरण में 7,8 और 9 नवंबर को इंदिरा गांधी स्टेडियम में योगा, बैडमिंटन और बॉक्सिंग की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी. इस बार इस आयोजन उत्साह पिछले खेल उत्सव से तीन गुना ज्यादा देखने को मिल रहा है.

पिछली बार जहां 15 हजार युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था. वह संख्या इस बार 50 हजार तक पहुंच गई है. इसमें किशनगढ़ बास विधानसभा में करीब दस हजार रजिस्ट्रेशन हुए हैं. वहीं अलवर ग्रामीण में करीब 8 हजार और अलवर शहर में पांच हजार के आसपास रजिस्ट्रेशन हुए हैं. इसके अलावा तिजारा में करीब 8 हजार, मुंडावर में करीब 7 हजार, रामगढ़ में करीब साढ़े छह हजार और राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ में भी करीब सात हजार रजिस्ट्रेशन हुए हैं.

इस आयोजन में सबसे ज्यादा एथलेटिक्स में खिलाड़ी शामिल हुए हैं. अलवर में आर आर कॉलेज ग्राउंड पर भी इसका शुभारंभ हुआ, यहां मौजूद आयोजक टीम से जुड़े एलएन गुप्ता ने बताया कि आज से अलवर सांसद खेल उत्सव के दूसरे चरण का आगाज हो चुका है. इसे लेकर सभी खिलाड़ी काफी उत्साहित हैं. अलवर सांसद खेल उत्सव के सेमी फाइनल और फाइनल 14 और 15 नवंबर को आयोजित होंगे और 8 फरवरी को इसका समापन अंतर्राष्ट्रीय मैराथन से होगा.