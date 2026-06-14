/नकली बीज घोटाले पर किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा दावा, बोले- दोषी साबित हुआ तो इस्तीफा तय

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Rajasthan politics: राजस्थान के प्रभारी मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा रविवार को एक दिवसीय दौरे पर अलवर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने नवीन सूचना केंद्र में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया. 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के थीम पर आयोजित यह प्रदर्शनी जिला प्रशासन एवं सूचना-जनसंपर्क विभाग द्वारा लगाई गई है, जिसमें केंद्र सरकार की उपलब्धियों और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रदर्शित किया गया है.
प्रदर्शनी के अवलोकन के बाद आयोजित प्रेसवार्ता में मंत्री मीणा ने कहा कि सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियों को आमजन तक पहुंचाने का यह एक महत्वपूर्ण प्रयास है. नकली बीज प्रकरण पर उन्होंने दो टूक कहा कि यदि इस मामले में उनका “सुई की नोक के बराबर भी लेना-देना” पाया जाता है, तो वे मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे.
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उन्होंने कहा कि उनकी सूचना के आधार पर जुगल किशोर को पकड़ा गया और उससे पैसे भी बरामद किए गए. हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि सूचना देने वाले और लेने वाले दोनों पर कार्रवाई की गई है. एसीबी रिपोर्ट में “डॉक्टर” और “मंत्री” शब्दों के उल्लेख पर उन्होंने कहा कि उनका इस मामले से कोई संबंध नहीं है, यदि आरोप साबित होते हैं तो वे खुद को कानून के हवाले कर देंगे.
मंत्री ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार और माफिया के खिलाफ वे लगातार संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी कड़े फैसले लेंगे. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि रीट, आरएएस, एसआई भर्ती और पेपर लीक मामलों में संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई, तो वे जल्द बड़ा निर्णय लेंगे. उन्होंने कहा कि इन मामलों के “बड़े मगरमच्छ” अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं.
बीज घोटाले को लेकर उन्होंने कहा कि सैंपल फेल होने पर एफआईआर दर्ज कर नकली बीज नष्ट किया जाएगा. उन्होंने दावा किया कि राजस्थान में पहली बार नकली खाद, बीज और बायो फ्यूल के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई वर्तमान सरकार में हुई है.
विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं का काम आरोप लगाना है, यदि कोई भी ठोस प्रमाण सामने लाता है तो वे तत्काल इस्तीफा दे देंगे. इसके अलावा उन्होंने सरिस्का क्षेत्र में अतिक्रमण, भर्तृहरि मार्ग की खराब स्थिति और होटल संचालकों द्वारा भूमि कब्जे के मामलों पर भी कार्रवाई का आश्वासन दिया.
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