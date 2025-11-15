अंता उपचुनाव पर किरोड़ी लाल मीणा की प्रतिक्रिया, बोले- हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं...

Rajasthan Politics: अंता उपचुनाव को लेकर डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मेरे जाने से क्या फर्क पड़ता है, बात यह नहीं है. हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, किसी व्यक्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता.
Rajasthan Politics: राजस्थान के अंता उपचुनाव को लेकर डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मेरे जाने से क्या फर्क पड़ता है, बात यह नहीं है. हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, किसी व्यक्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता. संगठन और विचारधारा की मजबूती ही है, जिससे हम बिहार में प्रचंड बहुमत से आए हैं.
नरेश मीणा पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ते हैं, तो कोई आगे बढ़ता है, कोई पीछे रह जाता है. हार गए जो हार गए, जीत गए जो जीत गए. शनिवार दोपहर करीब 12 बजे सर्किट हाउस पहुंचे. मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मंत्री पद संभालने के बाद पिछले 5-6 महीनों में उन्होंने किसानों की वास्तविक परेशानियों को जमीन पर जाकर समझा और उनका समाधान करने के लिए कार्रवाई की.
रासायनिक खाद के कारखानों पर छापेमारी के दौरान नकली खाद मिली, जिसके बाद संबंधित संचालकों पर मुकदमे दर्ज किए गए और लाइसेंस भी निरस्त किए गए. इसी तरह बीज संबंधी अनियमितताओं पर भी सख्त कार्रवाई करते हुए कई कंपनियों की जांच की गई. उन्होंने बताया कि कई व्यापारी मंडी से अनाज उठाकर बीज को चमकदार बनाकर कंपनियों के नाम से बेच देते हैं.
इससे 70 रुपये किलो वाली सरसों किसानों को 1200 रुपये से अधिक में मिलती है, जिससे किसान लूट का शिकार होता है और उत्पादकता भी प्रभावित होती है. इस तरह के अवैध व्यापार पर अब तक 81 एफआईआर दर्ज की गई हैं और सख्त कार्रवाई जारी है.
प्याज में हुए नुकसान को लेकर मंत्री ने कहा कि प्याज एमएसपी में नहीं आता. यह किसानों के लिए बदकिस्मती है, लेकिन किसानों को राहत दिलाने के लिए राजफेड और मेफेड को एक साथ बैठकर ऐसा रास्ता निकालने के निर्देश दिए हैं, जिससे सरकारी स्तर पर खरीद की व्यवस्था कर किसानों को आर्थिक मदद मिल सके.
