Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

अंता उपचुनाव पर किरोड़ी लाल मीणा की प्रतिक्रिया, बोले- हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं...

Rajasthan Politics: अंता उपचुनाव को लेकर डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मेरे जाने से क्या फर्क पड़ता है, बात यह नहीं है. हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, किसी व्यक्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 15, 2025, 09:25 PM IST | Updated: Nov 15, 2025, 09:25 PM IST

Trending Photos

PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त आने की तारीख का हुआ ऐलान, 2000 रुपये आपको मिलेंगे या नहीं ऐसे करें चेक
7 Photos
PM Kisan Yojana

PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त आने की तारीख का हुआ ऐलान, 2000 रुपये आपको मिलेंगे या नहीं ऐसे करें चेक

सर्दियों में गेहूं की खिचड़ी ट्राई किया क्या? स्वाद ऐसा जो छोड़ जाए यादगार पल!
7 Photos
Gehun ki khichdi

सर्दियों में गेहूं की खिचड़ी ट्राई किया क्या? स्वाद ऐसा जो छोड़ जाए यादगार पल!

राजस्थान में ठंड के साथ बारिश की संभावना! इन जिलों में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में ठंड के साथ बारिश की संभावना! इन जिलों में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट

22 दिन के मासूम को मौसियों ने पैरों से कुचलकर मारा, पिता को जादू-टोने का हुआ शक
9 Photos
Jodhpur baby Brutally murder

22 दिन के मासूम को मौसियों ने पैरों से कुचलकर मारा, पिता को जादू-टोने का हुआ शक

अंता उपचुनाव पर किरोड़ी लाल मीणा की प्रतिक्रिया, बोले- हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं...

Rajasthan Politics: राजस्थान के अंता उपचुनाव को लेकर डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मेरे जाने से क्या फर्क पड़ता है, बात यह नहीं है. हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, किसी व्यक्ति से कोई फर्क नहीं पड़ता. संगठन और विचारधारा की मजबूती ही है, जिससे हम बिहार में प्रचंड बहुमत से आए हैं.

नरेश मीणा पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ते हैं, तो कोई आगे बढ़ता है, कोई पीछे रह जाता है. हार गए जो हार गए, जीत गए जो जीत गए. शनिवार दोपहर करीब 12 बजे सर्किट हाउस पहुंचे. मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मंत्री पद संभालने के बाद पिछले 5-6 महीनों में उन्होंने किसानों की वास्तविक परेशानियों को जमीन पर जाकर समझा और उनका समाधान करने के लिए कार्रवाई की.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

रासायनिक खाद के कारखानों पर छापेमारी के दौरान नकली खाद मिली, जिसके बाद संबंधित संचालकों पर मुकदमे दर्ज किए गए और लाइसेंस भी निरस्त किए गए. इसी तरह बीज संबंधी अनियमितताओं पर भी सख्त कार्रवाई करते हुए कई कंपनियों की जांच की गई. उन्होंने बताया कि कई व्यापारी मंडी से अनाज उठाकर बीज को चमकदार बनाकर कंपनियों के नाम से बेच देते हैं.

इससे 70 रुपये किलो वाली सरसों किसानों को 1200 रुपये से अधिक में मिलती है, जिससे किसान लूट का शिकार होता है और उत्पादकता भी प्रभावित होती है. इस तरह के अवैध व्यापार पर अब तक 81 एफआईआर दर्ज की गई हैं और सख्त कार्रवाई जारी है.

प्याज में हुए नुकसान को लेकर मंत्री ने कहा कि प्याज एमएसपी में नहीं आता. यह किसानों के लिए बदकिस्मती है, लेकिन किसानों को राहत दिलाने के लिए राजफेड और मेफेड को एक साथ बैठकर ऐसा रास्ता निकालने के निर्देश दिए हैं, जिससे सरकारी स्तर पर खरीद की व्यवस्था कर किसानों को आर्थिक मदद मिल सके.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंAlwar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news