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अलवर में होटल के पीछे डीप फ्रीजर से भारी मात्रा में मांस बरामद, जांच के लिए भेजे गए सैंपल

Alwar News: खैरथल-तिजारा जिले के किशनगढ़बास थाना क्षेत्र में पापड़ी टोल टैक्स के पास एक होटल के पीछे बनी झोपड़ी से पुलिस ने डीप फ्रीजर में भारी मात्रा में संदिग्ध मांस बरामद किया. 

Edited byAman SinghReported byKuldeep malwar
Published: Jul 01, 2026, 08:44 PM|Updated: Jul 01, 2026, 08:44 PM
अलवर में होटल के पीछे डीप फ्रीजर से भारी मात्रा में मांस बरामद, जांच के लिए भेजे गए सैंपल
Image Credit: Alwar NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Alwar News: राजस्थान के अलवर में खैरथल तिजारा जिले के किशनगढ़बास थाना अंतर्गत पापड़ी टोल टैक्स के समीप स्थित एक होटल के पीछे बनी झोपड़ी से डीप फ्रीजर में भारी मात्रा में मांस बरामद होने के बाद पुलिस की कार्रवाई और बाद में उसे बासड़ा गांव में दफनाए जाने से पूरे क्षेत्र में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया.

भारी मात्रा में संदिग्ध मांस बरामद

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मांस गोमांस होने की आशंका के चलते पुलिस ने नमूने जांच के लिए भेज दिए हैं, अब मामले में प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि पकड़ा गया मांस किसका है. मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने झोपड़ी की तलाशी ली, तो डीप फ्रीजर में बड़ी मात्रा में मांस मिला.

लैब जांच के लिए भेजे गए सैंपल

पुलिस ने पशु चिकित्सकों की मौजूदगी में मांस के नमूने लेकर जांच के लिए सुरक्षित किए तथा शेष मांस को नियमानुसार निस्तारित करने की कार्रवाई की. पुलिस ने होटल संचालक और झोपड़ी से जुड़े लोगों की पहचान कर पूछताछ शुरू कर दी है.

एफआईआर दर्ज, सभी पहलुओं से जांच जारी

पुलिस के द्वारा मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है. यदि जांच रिपोर्ट में गोमांस होने की पुष्टि होती है, तो संबंधित आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.Read More

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