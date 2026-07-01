/अलवर में होटल के पीछे डीप फ्रीजर से भारी मात्रा में मांस बरामद, जांच के लिए भेजे गए सैंपल

Alwar News: राजस्थान के अलवर में खैरथल तिजारा जिले के किशनगढ़बास थाना अंतर्गत पापड़ी टोल टैक्स के समीप स्थित एक होटल के पीछे बनी झोपड़ी से डीप फ्रीजर में भारी मात्रा में मांस बरामद होने के बाद पुलिस की कार्रवाई और बाद में उसे बासड़ा गांव में दफनाए जाने से पूरे क्षेत्र में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया.

भारी मात्रा में संदिग्ध मांस बरामद

Add Zee News as a Preferred Source

मांस गोमांस होने की आशंका के चलते पुलिस ने नमूने जांच के लिए भेज दिए हैं, अब मामले में प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि पकड़ा गया मांस किसका है. मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने झोपड़ी की तलाशी ली, तो डीप फ्रीजर में बड़ी मात्रा में मांस मिला.

लैब जांच के लिए भेजे गए सैंपल

पुलिस ने पशु चिकित्सकों की मौजूदगी में मांस के नमूने लेकर जांच के लिए सुरक्षित किए तथा शेष मांस को नियमानुसार निस्तारित करने की कार्रवाई की. पुलिस ने होटल संचालक और झोपड़ी से जुड़े लोगों की पहचान कर पूछताछ शुरू कर दी है.

एफआईआर दर्ज, सभी पहलुओं से जांच जारी

पुलिस के द्वारा मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच की जा रही है. यदि जांच रिपोर्ट में गोमांस होने की पुष्टि होती है, तो संबंधित आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.