अलवर में गैस सिलेंडर की गाड़ी में रिसाव, पाइप लीकेज होने से मचा हड़कंप

Alwar News: राजस्थान में अलवर के खैरथल तिजारा जिले के ततारपुर में सुबह एक बड़ा हादसा होने से टल गया. ततारपुर चौराहे के पास सुबह करीब छह बजे नीमराना से अलवर की ओर सीएनजी लेकर जा रही एक चलती हुई गाड़ी में अचानक सिलेंडर लीकेज हो गया. सिलेंडर लीकेज होने से आसपास अफरा-तफरी मच गई और कुछ समय के लिए पूरा इलाका दहशत के माहौल में आ गया. 

Published: Oct 30, 2025, 01:08 PM IST | Updated: Oct 30, 2025, 01:08 PM IST

Tijara, Alwar News: खैरथल तिजारा जिले के ततारपुर में सुबह एक बड़ा हादसा होने से टल गया. ततारपुर चौराहे के पास सुबह करीब छह बजे नीमराना से अलवर की ओर सीएनजी लेकर जा रही एक चलती हुई गाड़ी में अचानक सिलेंडर लीकेज हो गया. सिलेंडर लीकेज होने से आसपास अफरा-तफरी मच गई और कुछ समय के लिए पूरा इलाका दहशत के माहौल में आ गया.

सिलेंडर लीकेज के बाद सड़क पर गैस का गुबार फैल गया और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, कुछ देर तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा. मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि लीकेज के बाद आग लगने की आशंका से सभी में हड़कंप मच गया. वाहन चालक ने बताया कि गाड़ी में कुल तीन सिलेंडर सेक्शन लगे हुए थे. इनमें से एक सिलेंडर लीक गया, जिससे पूरी गैस सड़क पर निकल गई, लेकिन बाकी दो सिलेंडर लीक से बच गए.

चालक ने बताया कि यदि बाकी दोनों सिलेंडर और लीक हो जाते तो हादसा बहुत बड़ा हो सकता था. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंचे और स्थिति को कंट्रोल किया. फिलहाल राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.हालांकि गैस सिलेंडर लीक किस कारण से हुए अब इसका पता लगाया जा रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी.

