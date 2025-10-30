अलवर में गैस सिलेंडर की गाड़ी में रिसाव, पाइप लीकेज होने से मचा हड़कंप

Tijara, Alwar News: खैरथल तिजारा जिले के ततारपुर में सुबह एक बड़ा हादसा होने से टल गया. ततारपुर चौराहे के पास सुबह करीब छह बजे नीमराना से अलवर की ओर सीएनजी लेकर जा रही एक चलती हुई गाड़ी में अचानक सिलेंडर लीकेज हो गया. सिलेंडर लीकेज होने से आसपास अफरा-तफरी मच गई और कुछ समय के लिए पूरा इलाका दहशत के माहौल में आ गया.

सिलेंडर लीकेज के बाद सड़क पर गैस का गुबार फैल गया और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, कुछ देर तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा. मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि लीकेज के बाद आग लगने की आशंका से सभी में हड़कंप मच गया. वाहन चालक ने बताया कि गाड़ी में कुल तीन सिलेंडर सेक्शन लगे हुए थे. इनमें से एक सिलेंडर लीक गया, जिससे पूरी गैस सड़क पर निकल गई, लेकिन बाकी दो सिलेंडर लीक से बच गए.

चालक ने बताया कि यदि बाकी दोनों सिलेंडर और लीक हो जाते तो हादसा बहुत बड़ा हो सकता था. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंचे और स्थिति को कंट्रोल किया. फिलहाल राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.हालांकि गैस सिलेंडर लीक किस कारण से हुए अब इसका पता लगाया जा रहा है.

पढ़ें अलवर की एक और खबर

प्याज के दामों ने निकाले किसानों के आंसू, किलसकर नदी में फेंक दी 4 ट्रॉली प्याज

Alwar News: अलवर जिले के राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के गांव चंदपुरा से किसानों की बेबसी और दर्द को दिखाती एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है. यहां एक किसान ने अपनी मेहनत की पूरी फसल — करीब 3 से 4 ट्रॉली प्याज — मंगलवार रात चंदपुरा-पुनखर मार्ग स्थित नदी में पटक दी.

अलवर जिले के राजगढ़ उपखंड के चंदपुरा गांव से किसानों की बेबसी की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है. प्याज की बंपर पैदावार के बावजूद उचित दाम न मिलने से एक किसान ने अपनी पूरी मेहनत की कमाई – करीब 3 से 4 ट्रॉली प्याज – मंगलवार रात चंदपुरा-पुनखर मार्ग की नदी में फेंक दी. यह घटना किसानों की निराशा और सरकार की उदासीनता पर सवाल उठा रही है.

स्थानीय निवासी सुरेश चंद मीना ने बताया कि इस बार प्याज की रिकॉर्ड पैदावार हुई है, लेकिन मंडी में खरीदार नहीं हैं. किसान को प्याज का ऐसा दाम नहीं मिल रहा कि मजदूरी और परिवहन खर्च भी निकल सके. निराश किसान ने मंडी ले जाने की बजाय पूरी फसल नदी में बहा दी. उन्होंने कहा, “मेहनत की कमाई पानी में बहती देख किसान रो पड़ा, लेकिन मजबूरी में यह कदम उठाना पड़ा.

