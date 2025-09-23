Zee Rajasthan
अलवर में कच्ची शराब पकड़ने गई लक्ष्मणगढ़ पुलिस के साथ हाथापाई, महिलाओं ने की छीना-झपटी

Alwar News: राजस्थान में अलवर जिले के लक्ष्मण गढ़ पुलिस थाना इलाके में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने गई लक्ष्मणगढ़ पुलिस के साथ शराब तस्करों ने पथराव कर दिया. पुलिस वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया. पुलिस के साथ हाथापाई की गई. यह घटना 18 सितंबर की है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Swadesh kapil
Published: Sep 23, 2025, 08:58 AM IST | Updated: Sep 23, 2025, 08:58 AM IST

Alwar News: जिले के लक्ष्मण गढ़ पुलिस थाना इलाके में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने गई लक्ष्मणगढ़ पुलिस के साथ शराब तस्करों ने पथराव कर दिया. और पुलिस वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया. पुलिस के साथ हाथापाई की गई. यह घटना 18 सितंबर की है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस ने बताया कि इस संबंध में पुलिस की ओर से मामला दर्ज किया गया है. अवैध रूप से कच्ची शराब बिक्री की सूचना पर लक्ष्मण गढ़ पुलिस चिमरावली सिख गांव में मौके पर गई. जहां राजेंद्र अपनी परचूनी की दुकान पर शराब बेचता मिला. पुलिस ने पूछताछ की तो कहने लगा पुलिस कौन होती है. जब पुलिस ने आरोपी राजेंद्र को पकड़ लिया. अपने साथ लाने लगे तो उनके परिजन आ गए और उसे छुड़ाने लगे. पुलिस पर पथराव कर दिया हाथापाई की गई. डंडों से पुलिस वाहन में तोड़फोड़ की. आरोपी की छुड़ा लिया.

नामजद कर मामला दर्ज किया गया
18 सितंबर को घटित इस घटना क्रम का हो रहा वायरल वीडियो में लक्ष्मण गढ़ पुलिस थाने में कार्यरत हैड कांस्टेबल भभ्भल खान के साथ कुछ महिला व पुरुष हाथापाई व छीना झपटी करते हुए नजर आ रहे है. वीडियो में एक महिला पुलिस वाहन पर डंडे बरसाती नजर आ रही है. साथ ही वीडियो में कुछ महिलाएं वाहन 112 नम्बर के आगे खड़ी होकर विरोध जताती नजर आ रही है हालांकि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. कई आरोपियों को नामजद कर मामला दर्ज किया गया है.

आरोपियों की पहचान
पुलिस ने आरोपियों की पहचान कमला पत्नी रामदेवा उम्र 55 साल , तारा चन्द पुत्र रामदेवा उम्र 34 साल , हितेश उम्र 28 साल, उगंती पत्नी राजेन्द्र उम्र 29 साल , विक्रम पुत्र गोपीराम उम्र 29 साल , अनिता पत्नी तारा चन्द उम्र 28 साल जाटव व अन्य लोग निवासी चिमरावली सिख के रूप की है. दिनेश को गिरफ्तार किया गया है. शेष आरोपियों की तलाश की जा रही है.

वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया
पुलिस सूत्रों ने बताया कि लक्ष्मण गढ़ पुलिस 18 सितंबर गुरुवार को चिमरावली सिक्ख में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने गई थी. इस दौरान पुलिस ने अवैध शराब बेचते हुए राजेंद्र को पकड़ लिया और उसके कब्जे से देशी शराब के 47 पव्वे जब्त किये थे. पुलिस जब आरोपी को पकड़ कर ले जाने लगी, तो आरोपी युवक के पारिवारिक सदस्यों ने कार्रवाई का विरोध करते हुए आरोपी को छुड़ाने का प्रयास किया. इस ओर किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

