प्रेम विवाह का खूनी बदला... अपहरण कर भाग रही बोलेरो पलटी, एक की मौत दो घायल

Alwar Accident: राजस्थान के अलवर जिले में राजगढ़ थाना क्षेत्र के नया गांव माचाड़ी में एक बोलेरो वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में बोलेरो में सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए.
घायलों को एंबुलेंस की सहायता से राजगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया. चिकित्सालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के बिलंदी श्याम गंगा निवासी रामफूल गुर्जर तथा खेड़ली चंदावत, लक्ष्मणगढ़ निवासी विवेक गुर्जर गंभीर रूप से घायल हो गए.
प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को अलवर रेफर कर दिया गया. वहीं मालाखेड़ा निवासी राजेंद्र प्रसाद चौधरी को चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलते ही राजगढ़ थानाधिकारी राजेश मीना पुलिस जाप्ते के साथ चिकित्सालय पहुंचे और घटना की जानकारी ली. मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए राजगढ़ सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया गया है.
इधर घायल विवेक गुर्जर ने गंभीर आरोप लगाए हैं. विवेक का कहना है कि उसने तीन माह पूर्व प्रेम विवाह किया था, जिसे लेकर पाबंदी भी लगाई गई थी. वह बाइक से बुटोली की ओर जा रहा था, तभी बुटोली से आगे लड़की पक्ष के लोगों ने बोलेरो से उसकी बाइक को टक्कर मार दी.
गिरने के बाद उसे जबरन बोलेरो में बैठाकर मारपीट की गई और उसकी जेब से मोबाइल फोन व 50 हजार रुपये नकद छीन लिए गए. इसी दौरान नया गांव माचाड़ी के पास बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें वह भी घायल हो गया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई की जा रही है.
