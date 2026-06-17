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दोनों टांगे तोड़ कर दी लव मैरिज की सजा, 15 से अधिक लोगों ने घेरकर युवक को पीटा

Love Marriage Dispute: अलवर जिले में प्रेम विवाह से जुड़े विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. पीड़ित युवक तेज प्रकाश सैनी ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी के परिजनों ने उस पर लाठी-डंडों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया.

Edited byAnsh RajReported byJugal Kishore
Published: Jun 17, 2026, 01:34 PM|Updated: Jun 17, 2026, 01:34 PM
दोनों टांगे तोड़ कर दी लव मैरिज की सजा, 15 से अधिक लोगों ने घेरकर युवक को पीटा
Image Credit: Rajasthan Crime News

Rajasthan Crime News: राजस्थान के अलवर जिले में प्रेम विवाह से जुड़ा एक मामला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है. यहां एक युवक पर कथित रूप से उसकी पत्नी के परिजनों द्वारा हमला किए जाने का मामला सामने आया है. हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके दोनों पैर टूट गए. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. घायल युवक का अस्पताल में उपचार चल रहा है, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.


अक्टूबर 2025 में की थी कोर्ट मैरिज
जानकारी के अनुसार तेज प्रकाश सैनी, निवासी गांव गारू गंज (खेड़ली), वर्तमान में अलवर के शास्त्रीनगर क्षेत्र में रहकर टाइल्स और पत्थर लगाने का कार्य करता है. पीड़ित ने अक्टूबर 2025 में अपने ही समाज की एक युवती से कोर्ट मैरिज की थी. बताया जा रहा है कि युवती का परिवार इस विवाह से सहमत नहीं था और विवाह को लेकर विवाद न्यायालय में विचाराधीन है. इसी मामले में आगामी दिनों में कोर्ट में सुनवाई भी प्रस्तावित थी.

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कोर्ट पेशी से पहले हमले का आरोप
पीड़ित युवक का आरोप है कि उसकी पत्नी की 19 तारीख को अदालत में पेशी निर्धारित थी. पेशी से पहले ही ससुराल पक्ष के करीब 15 से 16 लोग लाठी-डंडों के साथ टेल्को सर्किल स्थित इंडियन गैस एजेंसी के पास पहुंचे. आरोप है कि इन लोगों ने युवक को घेर लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. हमलावरों ने कथित रूप से उसे बेरहमी से पीटा, जिससे उसके दोनों पैर टूट गए और शरीर के अन्य हिस्सों में भी गंभीर चोटें आईं.


स्थानीय लोगों ने पहुंचाया अस्पताल
घटना के दौरान आसपास मौजूद लोगों ने बीच-बचाव का प्रयास किया और घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया. चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए तत्काल उपचार शुरू किया. पीड़ित का कहना है कि प्रेम विवाह के बाद से ही उसे लगातार धमकियां और सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ रहा था तथा यह हमला उसी विवाद का परिणाम है.


पुलिस ने शुरू की जांच
घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और सभी आरोपों की जांच की जा रही है. जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस संबंधित पक्षों से पूछताछ कर रही है और मामले की हर पहलू से जांच जारी है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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