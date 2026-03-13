LPG गैस की ऑनलाइन बुकिंग का सर्वर क्रैश, एजेंसियों के बाहर भीड़ जमा, सप्लाई घटने से बढ़ी घबराहट

Bhiwadi LPG crisis: भिवाड़ी (अलवर) में एलपीजी गैस की आपूर्ति को लेकर स्थिति चिंताजनक बनी हुई है. पश्चिम एशिया में अमेरिका-इजरायल-ईरान युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर गैस सप्लाई प्रभावित हुई है, जिसका असर भारत में घरेलू और कमर्शियल एलपीजी पर पड़ रहा है. भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र, जहां हजारों फैक्टरियां और विभिन्न राज्यों से आए मजदूर रहते हैं, में घरेलू सिलेंडर की धीमी सप्लाई से लोगों को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है. ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल पर भारी ट्रैफिक के कारण सर्वर ठप हो रहा है, जिससे आमजन और उद्योग दोनों परेशान हैं.



घरेलू उपभोक्ताओं में अफरा-तफरी

भिवाड़ी में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई में काफी कमी आई है. एजेंसी मालिकों के अनुसार, पहले जितनी मात्रा में सिलेंडर आते थे, अब उसमें 30-40 प्रतिशत तक कमी है. लोग घबराकर ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं, लेकिन इंडियन ऑयल, भारत गैस और एचपी गैस के ऐप और वेबसाइट पर सर्वर क्रैश हो रहा है. इससे एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लग रही हैं. एक एजेंसी मालिक ने बताया कि अफवाहें फैल रही हैं कि गैस महंगी हो रही है या खत्म हो जाएगी, लेकिन सरकार और इंडियन ऑयल की गाइडलाइंस के अनुसार घरेलू आपूर्ति में कोई बड़ी दिक्कत नहीं है. उन्होंने अपील की कि लोग घबराएं नहीं, सभी को समय पर गैस मिलेगी. होम डिलीवरी भी जारी है, लेकिन देरी हो रही है.



कमर्शियल और औद्योगिक क्षेत्र पर गहरा असर

भिवाड़ी राजस्थान का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, जहां सीरामिक, ग्लास, टेक्सटाइल और अन्य यूनिट्स गैस पर निर्भर हैं. कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई रोकने या सीमित करने के कारण कई फैक्टरियां प्रभावित हो रही हैं. उद्योगपतियों का कहना है कि गैस बिना उत्पादन रुक सकता है, जिससे रोजगार पर खतरा मंडरा रहा है. कुछ यूनिट्स में कामकाज आधा हो गया है, और बंद होने की नौबत आ सकती है. हाल के दिनों में बोरोसिल जैसी बड़ी कंपनी भी गैस कमी से प्रभावित हुई है. मजदूरों का कहना है कि अगर फैक्टरियां बंद हुईं तो हजारों परिवार प्रभावित होंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now



सरकार और कंपनियों का रुख

केंद्र सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देते हुए रिफाइनरी से उत्पादन बढ़ाने के आदेश दिए हैं. राजस्थान में भी घरेलू सप्लाई स्थिर रखने की कोशिश हो रही है, लेकिन कमर्शियल सेक्टर में कमी है. एजेंसियां 25 दिनों का अंतर बुकिंग में रखने की सलाह दे रही हैं ताकि होर्डिंग रोकी जा सके. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर युद्ध लंबा चला तो कीमतें और बढ़ सकती हैं. भिवाड़ी में लोग वैकल्पिक ईंधन जैसे लकड़ी या कोयला इस्तेमाल करने पर मजबूर हो रहे हैं.स्थानीय प्रशासन और एजेंसियां स्थिति पर नजर रख रही हैं. उपभोक्ताओं से अपील है कि जरूरत से ज्यादा बुकिंग न करें, ताकि सभी को बराबर मिल सके. यह संकट वैश्विक घटनाओं से जुड़ा है, लेकिन घरेलू स्तर पर सतर्कता से इसे संभाला जा सकता है.

Note- Rajatshan LPG Gas News: मध्य पूर्व में जारी जंग के बीच राजस्थान में एलपीजी (LPG) सिलेंडर की कथित किल्लत और कालाबाजारी की खबरों पर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. बैठक में जिलाधिकारी, पुलिस, रसद विभाग और तेल कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए. सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में घरेलू गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और कोई कमी नहीं है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!





ये भी पढ़ें-