दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर गौतस्करी का भंडाफोड़, 25 गौवंश बचे

Rajasthan News: राजगढ़ थाना क्षेत्र के दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर चैनल नंबर 128.1 पर गौ रक्षकों ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. उन्होंने जयपुर की ओर से आ रहे एक आयसर कैंटर को पकड़ लिया, जिसमें 25 गौवंशों को बेरहमी से ठूंस-ठूंसकर भरा गया था. इस क्रूरता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कैंटर में दो गौवंशों की मौत हो चुकी थी, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल पाए गए. गौ रक्षकों ने तस्करों के कब्जे से गौवंशों को छुड़वाकर राजगढ़ भोरंगी धाम गौशाला पहुंचा दिया.

सूचना पर त्वरित कार्रवाई, तस्करों का भागना

गौ रक्षक हेमंत मीना ने बताया कि उन्हें गत रात्रि सूचना मिली कि जयपुर की तरफ से एक संदिग्ध कैंटर गौवंशों से भरा आ रहा है. इस सूचना पर गौ रक्षकों की टीम तुरंत दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर पहुंची. कड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने कैंटर को रुकवाया. उसी समय एक क्रेटा गाड़ी भी साथ थी, जो तस्करों की लग रही थी. हालांकि, अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर क्रेटा गाड़ी सहित फरार हो गए. कैंटर से कुल 25 गौवंश निकाले गए, जिनकी स्थिति देखकर सभी स्तब्ध रह गए. सूचना मिलते ही राजगढ़ पुलिस भी मौके पर पहुंची और कैंटर को थाने में जब्त कर लिया.

पुलिस चौकी की कमी से बढ़ रही तस्करी

हेमंत मीना ने चिंता जताते हुए कहा कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर पुलिस की कोई चौकी न होने से तस्करों के हौसले बुलंद हैं. वे बेरोक-टोक गौवंशों की तस्करी कर रहे हैं, जो न केवल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है, बल्कि पशु क्रूरता का भी रूप ले रहा है. गौ रक्षकों ने मांग की है कि एक्सप्रेसवे पर स्थायी पुलिस नाके लगाए जाएं और तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो. इस घटना ने एक बार फिर गौ संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया है. गौशाला प्रबंधन ने घायल गौवंशों के इलाज की जिम्मेदारी ली है.

