अलवर में शादी में बैंड बजाते समय युवक को आया हार्ट अटैक, थम गई सांसें, परिजन बोले- समय पर अस्पताल नहीं ले गए...

Alwar News: अरावली विहार थाना क्षेत्र के कटी घाटी में एक शादी समारोह के दौरान बैंड में बाजा बजा रहे अखेपुरा निवासी डालचंद की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. बताया जा रहा है कि बाजा बजाते समय अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और वह गिर पड़ा. जिला अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक के भाई ने आरोप लगाया है कि समय पर अस्पताल नहीं ले जाने के कारण उसकी जान गई. 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByJugal Kishore
Published:Feb 21, 2026, 09:31 AM IST | Updated:Feb 21, 2026, 09:31 AM IST

अलवर में शादी में बैंड बजाते समय युवक को आया हार्ट अटैक, थम गई सांसें, परिजन बोले- समय पर अस्पताल नहीं ले गए...

Alwar News: अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में कटी घाटी के पास बीती रात एक शादी समारोह के दौरान बैंड में बाजा बजा रहे युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतक की पहचान अखेपुरा निवासी डालचंद के रूप में हुई है. घटना के बाद परिजनों में शोक का माहौल है, वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार डालचंद पेशे से बैंड में बाजा बजाने का काम करता था. इसके अलावा खाली समय में वह लोगों के घरों में रंग-पेंट का कार्य कर अपनी आजीविका चलाता था. अविवाहित डालचंद शुक्रवार शाम करीब आठ बजे बैंड संचालक के साथ कटी घाटी स्थित एक शादी समारोह में काम करने गया था. समारोह के दौरान वह अन्य साथियों के साथ बाजा बजा रहा था.

बताया जा रहा है कि बैंड बजाते समय अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह बाजा बजाते-बजाते ही जमीन पर गिर पड़ा. मौके पर मौजूद लोगों ने उसे संभालने की कोशिश की. बाद में परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

मामले की जांच जारी

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की. शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा. फिलहाल मामले की जांच जारी है.

क्या कहना है मृतक के भाई का

मृतक के भाई धनी ने आरोप लगाया है कि जब डालचंद समारोह स्थल पर अचेत होकर गिरा, तब बैंड संचालक ने समय रहते उसे अस्पताल नहीं पहुंचाया. उनका कहना है कि यदि उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जाता, तो संभव है उसकी जान बचाई जा सकती थी. धनी ने कहा कि मेरा भाई बाजा बजाते हुए अचानक गिर गया. उसे तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए था, लेकिन समय पर मदद नहीं मिली. अगर समय रहते इलाज मिलता तो शायद उसकी जान बच जाती.

पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

