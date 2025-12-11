रेलवे ट्रैक के पास मिला विवाहिता का अर्धनग्न शव, परिजनों ने लगाया आरोप

Khairthal News: खैरथल जिले में भिवाड़ी के कहरानी इलाके में देर शाम उस समय हड़कंप मच गया, जब रेलवे ट्रैक के नीचे करीब 30 वर्षीय महिला का अर्धनग्न शव मिला.
Khairthal News: राजस्थान के खैरथल जिले में भिवाड़ी के कहरानी इलाके में देर शाम उस समय हड़कंप मच गया, जब रेलवे ट्रैक के नीचे करीब 30 वर्षीय महिला का अर्धनग्न शव मिला. मृतका की पहचान फूल बानो के रूप में हुई है, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की रहने वाली थी और पिछले 15 साल से भिवाड़ी के इब्बर कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रह रही थी.
शव की हालत देखकर स्थानीय लोग और परिजन दहल उठे. शरीर पर कई जगह चाकू से गोदने के निशान थे और गले पर भी गंभीर चोटें मिलीं. वहीं परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि मृतका फूल बानो के साथ दुष्कर्म किया गया और हत्या के बाद उसका शव रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया गया.
मृतका की सास नफीसा बेगम और भाई आशिक दोनों का कहना है कि जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो उस समय महिला केवल अंडरगारमेंट्स में थी, जिससे वारदात की बर्बरता साफ झलकती है. पुलिस शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या का मामला मान रही है. हालांकि घटनास्थल की परिस्थितियों और चोटों के निशान से कई सवाल खड़े हो रहे हैं.
उदयपुर के छोटी उंदरी गांव में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां खोरिया घाटा के जंगल में एक नवजात शिशु लावारिस अवस्था में मिला. दरअसल रास्ते से गुजर रहे ग्रामीणों को जंगल में बच्चे के रोने की आवाज आई.
इस पर उन्होंने तुरंत नाई थाना पुलिस को सूचना दी. सूचना पर पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा. पुलिस ने नवजात को सुरक्षित उठाकर उदयपुर अस्पताल में भर्ती कराया. डॉक्टरों के मुताबिक बच्चे की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है. पुलिस अब नवजात के माता-पिता की तलाश में जुटी है.
