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दहेज प्रताड़ना के आरोपों के बीच विवाहिता की मौत, परिजनों ने दर्ज कराया मामला

Dowry Death: अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के मौजपुर गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में मामला दर्ज कराया है. 

Edited byAnsh RajReported byJugal Kishore
Published: Jun 24, 2026, 09:20 AM|Updated: Jun 24, 2026, 09:20 AM
दहेज प्रताड़ना के आरोपों के बीच विवाहिता की मौत, परिजनों ने दर्ज कराया मामला
Image Credit: Dowry Death:

Alwar News: लक्ष्मणगढ़ (अलवर). थाना क्षेत्र के रण्डान का बास, मौजपुर गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है. जानकारी के अनुसार, थाना गोविन्दगढ़ क्षेत्र के ग्राम सिरमौर निवासी अयूब पुत्र रुस्तम ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि उन्होंने अपनी दोनों बेटियों आईशा और साबिरा का विवाह 11 मई 2025 को मौजपुर निवासी असलम और साहिल के साथ किया था.


संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की संदिग्ध में मौत
विवाह में उन्होंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार करीब 15 लाख रुपये खर्च किए, जिसमें 4 लाख 11 हजार रुपये नकद, मोटरसाइकिल, फ्रिज, एलईडी, सोफा सेट, गोदरेज अलमारी, जेवरात सहित अन्य घरेलू सामान शामिल था.

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मानसिक रूप से किया जाता था प्रताड़ित

रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि शादी के कुछ समय बाद से ही ससुराल पक्ष के असलम, साहिल, ससुर रेशम, सास हरमीना, ननद अफसाना सहित अन्य लोग दहेज कम होने का ताना देने लगे. वे अक्सर कहते थे कि समाज में उनकी बदनामी हो गई है और शादी में कुछ नहीं मिला. इसी बात को लेकर दोनों बेटियों को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था.


परिजनों का आरोप है कि दोनों बहनों के साथ कई बार मारपीट की गई. करीब आठ दिन पहले भी बड़ी बेटी आईशा के साथ मारपीट की गई थी, जिसके बाद बेटियों ने जान का खतरा बताते हुए उन्हें वहां से ले जाने की गुहार लगाई थी. इस दौरान ससुराल पक्ष को कई बार समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन वे दहेज में बोलेरो गाड़ी की मांग पर अड़े रहे.


रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि 22 जून की शाम बोलेरो गाड़ी और 5 लाख रुपये की मांग पूरी नहीं होने पर साजिश के तहत छोटी बेटी साबिरा की मारपीट कर हत्या कर दी गई. वहीं बड़ी बेटी आईशा को एक कमरे में बंद कर दिया गया और उसके जेवर भी छीन लिए गए. पुलिस ने मंगलवार को मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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