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अलवर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, नयाबास से ज्योतिबा फुले सर्किल तक कार्रवाई

Alwar anti encroachment drive: अलवर शहर में बुधवार को नगर निगम (NMC) और यूआईटी की संयुक्त टीम ने नयाबास सर्किल से ज्योतिबा फुले सर्किल के बीच अतिक्रमण हटाने का बड़ा अभियान चलाया. भारी पुलिस बल की सुरक्षा में चलाए गए इस कार्रवाई में दो जेसीबी मशीनों की मदद से दुकानों और मकानों के बाहर नालों पर बनाए गए अवैध रैंपों को तोड़ा गया.

Edited byAnsh RajReported byJugal Kishore
Published: Jun 11, 2026, 09:46 AM|Updated: Jun 11, 2026, 09:46 AM
अलवर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, नयाबास से ज्योतिबा फुले सर्किल तक कार्रवाई
Image Credit: Alwar News

Alwar News: अलवर शहर में बुधवार को नगर निगम और यूआईटी की संयुक्त टीम ने नयाबास सर्किल से ज्योतिबा फुले सर्किल के बीच बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया. भारी पुलिस जाब्ते के साथ पहुंची टीम ने दो जेसीबी मशीनों की मदद से दुकानों और मकानों के बाहर नालों पर बनाए गए अवैध रेम्प को तोड़ना शुरू किया.

कार्रवाई के दौरान नयाबास क्षेत्र में एक बीजेपी पार्षद के घर के बाहर बने चबूतरे को भी ध्वस्त किया गया. इसके अलावा सड़क किनारे अवैध रूप से बनाए गए पटाव, पिलर, टीनशेड और अन्य निर्माणों को भी हटाया गया. अधिकारियों के अनुसार, इस मार्ग पर लोगों ने करीब 10 से 15 फीट तक सड़क पर कब्जा कर रखा था, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा था.

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अभियान के दौरान उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया, जब शुरुआत में स्थानीय पार्षद सीताराम चौधरी के घर के बाहर बने अतिक्रमण को नहीं हटाया गया. इस पर स्थानीय लोगों ने भेदभाव का आरोप लगाते हुए विरोध और हंगामा शुरू कर दिया. स्थिति को बिगड़ता देख प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पार्षद के घर के बाहर बने अवैध निर्माण को भी हटाया, जिसके बाद माहौल शांत हुआ.

अभियान के दौरान कुछ स्थानों पर दुकानदारों और मकान मालिकों ने हल्का विरोध भी जताया, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस बल ने समझाइश कर स्थिति को नियंत्रित रखा. किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरे मार्ग पर भारी पुलिस बल तैनात रहा.

अतिक्रमण हटाने की इस कार्रवाई की संवेदनशीलता को देखते हुए यूआईटी तहसीलदार और नगर निगम आयुक्त निशा लखानी सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे. अधिकारियों ने बताया कि शहर को जाम से राहत दिलाने और सड़कों को चौड़ा करने के उद्देश्य से यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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