/अलवर में मकान में खड़ी स्कॉर्पियो में लगी भीषण आग, धमाकों से मची अफरा-तफरी

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Alwar Scorpio Fire Incident: राजस्थान के अलवर के अखेपुरा थाना क्षेत्र के खास मोहल्ले में बुधवार को एक मकान के अंदर खड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी में अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया और स्कॉर्पियो धू-धू कर जलने लगी. आग के दौरान गाड़ी में धमाके होने से आसपास के मकानों में रहने वाले लोगों में अफरा-तफरी मच गई.
मकान में ही खड़ी स्कॉर्पियो में लगी आग
घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में मोहल्लेवासी मौके पर एकत्रित हो गए. स्थानीय लोगों ने तत्काल दमकल विभाग को सूचना दी. सूचना के बाद दमकल की गाड़ी मौके के लिए रवाना हुई. जिला नर्सिंग एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष पुष्पराज शर्मा ने बताया कि स्कॉर्पियो पिछले करीब 10 दिनों से मकान में ही खड़ी थी. गाड़ी में आग किस कारण से लगी, इसका अभी पता नहीं चल पाया है.
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45-50 मिनट बाद पहुंची दमकल की गाड़ी
उन्होंने आरोप लगाया कि सूचना देने के करीब 45 से 50 मिनट बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची. उनका कहना है कि यदि दमकल समय पर पहुंच जाती, तो संभवत: गाड़ी को बचाया जा सकता था, लेकिन दमकल के पहुंचने तक आग पूरी गाड़ी में फैल चुकी थी और स्कॉर्पियो पूरी तरह जलकर राख हो गई.
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वास्तविक कारणों का नहीं चला पता
घटना के बाद मौके पर काफी देर तक लोगों की भीड़ जमा रही. आग आसपास के मकानों तक पहुंची. गनीमत रही कि हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई. फिलहाल आग लगने के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल पाया है. पुलिस और संबंधित विभाग की ओर से घटना की जानकारी जुटाई जा रही है.
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