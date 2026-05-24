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अलवर में आकाशीय बिजली का कहर, जनता कॉलोनी के दो घरों में भारी नुकसान, लाखों का नुकसान

Alwar Lightning Strike: शनिवार को अलवर के बेलाका क्षेत्र स्थित जनता कॉलोनी में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला. तेज गर्जना के साथ बिजली गिरने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

Edited byAnsh RajReported byJugal Kishore
Published: May 24, 2026, 07:28 AM|Updated: May 24, 2026, 07:28 AM
अलवर में आकाशीय बिजली का कहर, जनता कॉलोनी के दो घरों में भारी नुकसान, लाखों का नुकसान
Image Credit: Ai Generated Image

Alwar News: अलवर जिले के बेलाका स्थित जनता कॉलोनी में शनिवार को आकाशीय बिजली गिरने की बड़ी घटना सामने आई, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. दोपहर के समय अचानक मौसम बदला और तेज गर्जना के साथ बिजली गिरने की आवाज सुनाई दी. धमाके जैसी तेज आवाज से घबराकर लोग अपने-अपने घरों से बाहर निकल आए. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बिजली इतनी तेज थी कि आसपास के कई घरों की दीवारें तक हिल गईं और कुछ देर के लिए पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई.

जानकारी के मुताबिक जनता कॉलोनी के चार से पांच मकान आकाशीय बिजली की चपेट में आए, जिनमें से दो घरों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है. बिजली गिरने के कारण इन मकानों की पूरी वायरिंग जलकर खराब हो गई. इसके साथ ही घरों में लगे कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी क्षतिग्रस्त हो गए. प्रभावित परिवारों ने बताया कि कूलर, पंखे, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इनवर्टर, बिजली बोर्ड और अन्य घरेलू उपकरण अचानक तेज करंट आने से जल गए. घटना के बाद घरों में धुआं भर गया और कुछ देर के लिए लोगों में भगदड़ जैसे हालात बन गए.

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स्थानीय लोगों का कहना है कि आकाशीय बिजली गिरने के समय तेज चमक के साथ जोरदार धमाका हुआ, जिससे बच्चे और महिलाएं काफी डर गए. कई लोगों ने तुरंत अपने घरों की बिजली सप्लाई बंद कर दी. घटना के बाद प्रभावित परिवारों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है. शुरुआती अनुमान के अनुसार दोनों मकानों को मिलाकर करीब आठ लाख रुपये तक का नुकसान बताया जा रहा है.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया. वहीं प्रशासन की ओर से स्थानीय पटवारी को भी मौके पर बुलाया गया, ताकि नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट तैयार की जा सके. फिलहाल प्रभावित मकानों की बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप है, जिसके कारण परिवारों को अंधेरे में रात गुजारने की चिंता सता रही है.

मकान मालिक सुजान सिंह नरूका ने बताया कि घटना के तुरंत बाद बिजली विभाग को सूचना दे दी गई थी. उन्होंने प्रशासन और बिजली विभाग से जल्द से जल्द बिजली व्यवस्था बहाल करने और नुकसान का उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है. इलाके के लोगों ने भी प्रशासन से सुरक्षा उपाय बढ़ाने और खराब मौसम के दौरान सतर्कता बरतने की अपील की है.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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