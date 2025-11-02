अलवर हाईवे पर भयावह हादसा, थार-बाइक भिड़ंत में एक ही परिवार के 4 लोगों की दर्दनाक मौत, मासूम बच्ची जिंदगी से जूझ रही जंग

Alwar Road Accident: अलवर-भिवाड़ी मेगा हाईवे पर शनिवार शाम एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई. तेज रफ्तार थार जीप और मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर में तीन लोगों ने मौके पर दम तोड़ दिया, जबकि घायल एक महिला ने अस्पताल में अंतिम सांस ली. नौ वर्षीय बच्ची जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है. घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में हादसे का वीडियो कैद हो गया है, जो तेज रफ्तार का अंदाजा देता है. परिवार भतीजे के संगीत समारोह से लौट रहा था, जब यह विपत्ति घटी. इलाके में गमगीन माहौल है, और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

संगीत से लौटते परिवार पर थार का कहर

जानकारी के मुताबिक, मृतक महेंद्र अपने भतीजे की शादी के संगीत कार्यक्रम में शामिल होकर परिवार के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर नंगली झीड़ा गांव लौट रहा था. शनिवार शाम करीब साढ़े सात बजे वे ककराली मोड़ के पास पहुंचे, तभी भिवाड़ी की ओर से आ रही तेज रफ्तार थार जीप ने बाइक को जबरदस्त टक्कर मार दी. भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि बाइक सड़क पर चकनाचूर हो गई. महेंद्र, उनका बेटा पूर्वांश (उम्र अज्ञात) और भतीजी पायल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि थार जीप बिना ब्रेक लगाए बाइक से जा टकराई, जिससे परिवार के सदस्य सड़क पर बिखर गए. स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि हाईवे पर अंधेरा होने के बावजूद जीप की स्पीड 100 किमी/घंटा से अधिक थी.

गुड्डी देवी की भी मौत, खुशबू की हालत चिंताजनक

परिजनों ने घायलों को तुरंत अलवर जिला अस्पताल पहुंचाया. गंभीर चोटों को देखते हुए महेंद्र की पत्नी गुड्डी देवी और नौ वर्षीय बेटी खुशबू को जयपुर के निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया. उपचार के दौरान गुड्डी देवी ने दम तोड़ दिया, जबकि खुशबू की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है. डॉक्टरों के अनुसार, बच्ची को सिर व छाती में गंभीर चोटें आई हैं, और वह वेंटिलेटर पर है. परिवार के अन्य सदस्यों का कहना है कि यदि समय पर मदद न मिली होती, तो और जानें जा सकती थीं.

थार जब्त, चालक फरार – सीसीटीवी से तलाश तेज

हादसे की सूचना मिलते ही रामगढ़ पुलिस थाने की टीम मौके पर पहुंची. थार जीप को जब्त कर लिया गया, लेकिन चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वाहन का नंबर ट्रेस कर लिया है, और चालक की तलाश के लिए छापेमारी शुरू कर दी है. एएसआई ने बताया, "मामला दर्ज हो गया है. लापरवाही से मौत का केस बनाया जाएगा. चालक को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा." हाईवे पर यातायात को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग की गई.

अस्पताल में कोहराम, जूली ने दी सांत्वना

अस्पताल में हादसे की खबर फैलते ही कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और सांत्वना दी. जूली ने कहा, "ऐसे हादसों को रोकने के लिए सख्त कानून की जरूरत है." नंगली झीड़ा गांव में सन्नाटा पसर गया है, जहां परिवार के घर पर सैकड़ों लोग जुटे हैं. ग्रामीणों ने हाईवे पर स्पीड ब्रेकर और लाइटिंग की मांग की है. यह हादसा सड़क सुरक्षा पर फिर सवाल खड़े कर रहा है.

