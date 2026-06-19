/अलवर में सनसनीखेज वारदात, ATM मशीन समेत लाखों रुपए लेकर फरार हुए बदमाश

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Alwar News: राजस्थान के अलवर में एमआईए थाना क्षेत्र स्थित राठी मार्केट में बदमाशों ने चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया. निजी कंपनी हिटाची के एटीएम बूथ को निशाना बनाते हुए चार बदमाश एटीएम मशीन और उसका कैश बॉक्स उखाड़कर ले गए. कैश बॉक्स में करीब 4.92 लाख रुपए नकद मौजूद थे. गाड़ी से एटीएम को खींचकर ले जाने का सीसीटीवी भी सामने आया है.
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. एमआईए थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और बदमाशों की तलाश में जुटी है. पुलिस के अनुसार, हिटाची कंपनी के प्रतिनिधि अजय कुमार (निवासी दिल्ली) ने मामला दर्ज कराया है.
प्रारंभिक जांच में सामने आया कि बदमाश रामगढ़ और नौगांवा होते हुए हरियाणा बॉर्डर पार कर फरार हो गए. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छह अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं. वारदात को अंजाम देने का तरीका बेहद शातिराना था. बदमाशों ने पहले सीसीटीवी कैमरों के लेंस पर ब्लैक स्प्रे कर उन्हें निष्क्रिय किया, फिर दुकान का शटर गिराकर अंदर कटर की मदद से एटीएम मशीन को काटकर उखाड़ लिया.
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पूरी वारदात को करीब 30 मिनट में अंजाम दी गई. गौरतलब है कि एटीएम रात के समय बंद रहता था और वहां किसी भी सुरक्षा गार्ड की तैनाती नहीं थी. घटना पुलिस थाने से महज 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर हुई, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.
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