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अलवर में सनसनीखेज वारदात, ATM मशीन समेत लाखों रुपए लेकर फरार हुए बदमाश

Alwar News: अलवर में एमआईए थाना क्षेत्र में बदमाशों ने चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया. चार बदमाश एटीएम मशीन और उसका कैश बॉक्स उखाड़कर ले गए.

Edited byAman SinghReported byJugal Kishore
Published: Jun 19, 2026, 08:17 PM|Updated: Jun 19, 2026, 08:17 PM
अलवर में सनसनीखेज वारदात, ATM मशीन समेत लाखों रुपए लेकर फरार हुए बदमाश
Image Credit: Alwar News

Alwar News: राजस्थान के अलवर में एमआईए थाना क्षेत्र स्थित राठी मार्केट में बदमाशों ने चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया. निजी कंपनी हिटाची के एटीएम बूथ को निशाना बनाते हुए चार बदमाश एटीएम मशीन और उसका कैश बॉक्स उखाड़कर ले गए. कैश बॉक्स में करीब 4.92 लाख रुपए नकद मौजूद थे. गाड़ी से एटीएम को खींचकर ले जाने का सीसीटीवी भी सामने आया है.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. एमआईए थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और बदमाशों की तलाश में जुटी है. पुलिस के अनुसार, हिटाची कंपनी के प्रतिनिधि अजय कुमार (निवासी दिल्ली) ने मामला दर्ज कराया है.

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प्रारंभिक जांच में सामने आया कि बदमाश रामगढ़ और नौगांवा होते हुए हरियाणा बॉर्डर पार कर फरार हो गए. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छह अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं. वारदात को अंजाम देने का तरीका बेहद शातिराना था. बदमाशों ने पहले सीसीटीवी कैमरों के लेंस पर ब्लैक स्प्रे कर उन्हें निष्क्रिय किया, फिर दुकान का शटर गिराकर अंदर कटर की मदद से एटीएम मशीन को काटकर उखाड़ लिया.

पूरी वारदात को करीब 30 मिनट में अंजाम दी गई. गौरतलब है कि एटीएम रात के समय बंद रहता था और वहां किसी भी सुरक्षा गार्ड की तैनाती नहीं थी. घटना पुलिस थाने से महज 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर हुई, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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