Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

रामगढ़ में विकास को मिली रफ्तार, MLA सुखवंत सिंह ने 5.33 करोड़ के कार्यों का किया लोकार्पण

Alwar News: अलवर जिले में रामगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में विधायक सुखवंत सिंह ने लगभग 5.33 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण हुए विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByJugal Kishore
Published:Apr 12, 2026, 10:11 PM IST | Updated:Apr 12, 2026, 10:11 PM IST

Trending Photos

जयपुर की इस जगह पर मंडरा रहा खतरा, हटाए जाएंगी 500 से अधिक दुकानें और मकान!
6 Photos
jaipur news

जयपुर की इस जगह पर मंडरा रहा खतरा, हटाए जाएंगी 500 से अधिक दुकानें और मकान!

Jaisalmer: कभी उठाता तो कभी चिल्लाता, मां के शव से 3 दिन लिपटकर रोता रहा बेबी कैमल
7 Photos
Jaisalmer News

Jaisalmer: कभी उठाता तो कभी चिल्लाता, मां के शव से 3 दिन लिपटकर रोता रहा बेबी कैमल

राजस्थान में बदला मौसम! कोटा-बाड़मेर सबसे गर्म, जानें Weather का ताजा अपडेट
5 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में बदला मौसम! कोटा-बाड़मेर सबसे गर्म, जानें Weather का ताजा अपडेट

Rajasthan: जन्म के बाद मां ने छोड़ा साथ, अब जिंदगी की जंग जीतकर जंगल पर राज करेंगे 'भीम-स्कंधी'
7 Photos
jaipur news

Rajasthan: जन्म के बाद मां ने छोड़ा साथ, अब जिंदगी की जंग जीतकर जंगल पर राज करेंगे 'भीम-स्कंधी'

रामगढ़ में विकास को मिली रफ्तार, MLA सुखवंत सिंह ने 5.33 करोड़ के कार्यों का किया लोकार्पण

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले में रामगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में विकास कार्यों को नई गति देते हुए विधायक सुखवंत सिंह ने लगभग 5.33 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण हुए विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों की मौजूदगी रही, जिससे माहौल उत्साहपूर्ण बना रहा.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक सुखवंत सिंह ने कहा कि किसी भी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए मूलभूत सुविधाओं का मजबूत होना बेहद जरूरी है. उन्होंने बताया कि क्षेत्र में बिजली, पानी और शिक्षा के साथ-साथ सड़क, नाली और पार्क जैसी आवश्यक सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर विकसित किया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

उन्होंने कहा कि नगर पालिका क्षेत्र की कई कॉलोनियों में लंबे समय से सड़क और जल निकासी की समस्याएं बनी हुई थीं, जिन्हें ध्यान में रखते हुए इन कार्यों को प्राथमिकता से पूरा कराया गया है. इन विकास कार्यों से न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि स्वच्छता व्यवस्था में भी सुधार आएगा.

विधायक ने यह भी कहा कि राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से क्षेत्र में निरंतर विकास कार्य किए जा रहे हैं और भविष्य में भी जनता की जरूरतों के अनुरूप कार्य जारी रहेंगे. उन्होंने स्थानीय नागरिकों से विकास कार्यों के रखरखाव में सहयोग करने की अपील की. इस दौरान स्थानीय लोगों ने विधायक का माल्यार्पण कर एवं साफा पहनाकर स्वागत किया और क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों के लिए आभार व्यक्त किया. कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता सुरेश नागपाल ने किया.

कार्यक्रम में पूर्व जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह पाटा, जिला मंत्री कमल भादवा, अशोक चौधरी, जिला पार्षद गगनदीप सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष महावीर जैन, गोविंद सैनी, मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र चौधरी, अधिशाषी अधिकारी जगदीश खीचड़, सहायक अभियंता खुशबू मीणा, एडवोकेट राजकुमार यादव, कनिष्ठ अभियंता सौरभ तायल, बंटी शर्मा सहित अनेक जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ नागरिक और सैकड़ों कार्यकर्ता व नागरिक उपस्थित रहे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंAlwar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news