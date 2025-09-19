अलवर जेल में कंबल में छिपे मिले मोबाइल और सिम, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

Alwar News: राजस्थान में अलवर केंद्रीय कारागृह में एक बार फिर सुरक्षा को लेकर सवालिया निशान खड़ा हो गया है. इतनी बंदिशों के बावजूद भी जेल में मोबाइल सिम किस माध्यम से पहुंच रहे हैं. यह सवाल सबसे बड़ा है. RAC की तैनाती के बाद भी यहां मोबाइल पहुंच गया. अलवर जेल में विचाराधीन बंदी के पास सघन चेकिंग के दौरान उसके कंबल में से जेल प्रशासन ने मोबाइल और सिम बरामद की है.
अलवर शहर कोतवाली थाना प्रभारी नरेश शर्मा ने बताया कि केंद्रीय जेल प्रशासन द्वारा केंद्रीय जेल के अंदर सघन चेकिंग अभियान चला कर वार्ड नंबर चार की बैरिक नंबर दो में चेकिंग की जा रही थी. तभी इस दौरान जेल में विचाराधीन बंदी राहुल के कंबल के अंदर एक मोबाइल और सिम बरामद की. इस मामले की सूचना जेल प्रशासन ने कोतवाली थाना पुलिस को दी.
बंदियों तक मोबाइल कैसे पहुंच रहा
पुलिस ने मोबाइल मिलने के मामले में विचाराधीन बंदी राहुल के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. जेल में बंदिशें के बावजूद भी मोबाइल ओर सिम मिलना गंभीर लापरवाही माना जा रहा है. आखिर बंदियों तक मोबाइल कैसे पहुंच रहा है.
जेल कर्मियों की लिप्तता पाई गई
अलवर केंद्रीय जेल के मुख्य द्वार पर RAC फोर्स तैनात है. अंदर आने जाने वाले सभी लोगों की जांच कर ही अंदर भेजे जाते हैं. माना यह जा रहा है कि इस मामले में निश्चित रूप से जेल कर्मचारियों का हाथ हो सकता है क्योंकि पूर्व में भी ऐसी कई मामले सामने आए हैं. जहां जेल कर्मियों की लिप्तता पाई गई है.
सघन चेकिंग अभियान
अलवर के जेल में समय समय पर चलाए जाने वाले सघन चेकिंग अभियान के दौरान पहले भी कई बार बंदियों के पास से जेल प्रशासन ने मोबाइल जप्त किए हैं. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह सामने आया कि जेल परिसर में इतनी बड़ी सुरक्षा और उसके बाद भी बंदी के पास मोबाइल कैसे पहुंच गया. क्योंकि जेल की सुरक्षा में आरएसी तैनात की गई है.
