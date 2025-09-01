अलवर के सालवाड़ी में मोक्षधाम का विकास, बरसात में दाह-संस्कार की समस्या का हुआ समाधान

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले में गांव सालवाड़ी में सार्वजनिक मोक्षधाम में बरसात व अन्य त्रासदी के दौरान दाह-संस्कार करते समय बहुत परेशानियां होती थी. ग्राम पंचायत के पास पैसा नहीं था. सरकारी योजनाओं की उदासीनता सबको खलती थी.

ऐसे में इस समस्या को देखकर गांव के हरफूल मीना, मंजूलाल मीना व रामप्रसाद मीना (स्टेशन मास्टर) उनके पिता के पुण्यतिथी के अवसर पर मोक्ष धाम में लेंटर डालकर मुक्ति स्थल का निर्माण कर आमजन के लिए सुविधा उपलब्ध कराई.

वहीं स्थानीय सरपंच नत्थी लाल मीना से फीता कटा कर गांव के अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में आमजन को सुपुर्द किया. साथ ही दिवंगत आत्मा को श्रद्धा सुमन श्रद्धाजंली अर्पित कर भोजन प्रसादी व सत्संग का आयोजन किया गया. मोक्ष धाम में बनाए गए मुक्ति स्थल से दाह-संस्कार करते समय बरसात व अन्य असामन्य परिस्थियों से होने वाली समस्याओं से छुटकारा मिला.

इस कार्य को समस्त ग्रामवासियों ने सराहा और स्वागत किया. सार्वजनिक स्थलों पर आम व्यक्तियों द्वारा किए कार्यों से समाज में एक अच्छा संदेश जाता है. ऐसे कार्य गांव में विकास के साथ सर्वहित में बहुत उपयोगी साबित होते हैं. हरफूल मीना, मंजू लाल मीना, रामप्रसाद मीना ने गांव के मोक्षधाम में मोक्ष स्थल निर्माण की इस पहल की हर व्यक्ति सरहाना कर रहा है. ऐसी पहल हर गांव में होनी चाहिए.

कुछ दिन पहले मोक्ष धाम के प्रवेश द्वार का निर्माण श्री भरतलाल मीना ने अपने स्व. माता-पिता ( स्व.श्री गंगासहाय मीना व स्वर्गीया और श्रीमती सुंदर देवी की स्मृती ) में मोक्ष धाम के प्रवेश द्वार का निर्माण करवाकर भोले बाबा की प्रतिमा स्थापित की. इन कार्यों की ग्रामवासी सराहना करते हैं. ऐसे कार्यों के लिए ग्राम के युवा बिष्णु शर्मा द्वारा लोगों को हमेशा प्रेरित किया जाता है.