मूकबधिर बच्ची के इशारों ने खोला छेड़छाड़ का गंदा राज राज, अधेड़ आरोपी को 7 साल कैद

Alwar News: पोक्सो कोर्ट संख्या दो ने मूकबधिर नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपी अशोक को 7 साल की सजा और 30 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है. घटना के बाद नाबालिग ने घटना के बारे में अपनी मां को इशारों में अपनी पीड़ा को बताया था. शिकायत के बाद लक्ष्मणगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और मूकबधिर टीचर की मदद से जांच की और कोर्ट में चार्जशीट पेश की, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया.
कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने 41 वर्ष की उम्र में नाबालिग से यह हरकत की है. ऐसे मामलों में नर्मी बरती गई तो समाज में गलत संदेश जाएगा. विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज यादव ने बताया कि यह मामला 11 सितंबर 2024 का है. पीड़िता 16 वर्षीय मूकबधिर और मानसिक रूप से कमजोर थी.
वह रास्ते से रोते हुए घर पहुंची और मां को इशारों में दर्द की बात बताई. मां का हाथ पकड़कर वह आरोपी अशोक के घर की तरफ ले गई. रास्ते में आरोपी दिखाई दिया तो उसने उसकी तरफ इशारा कर बताया कि उसी ने छेड़खानी की. इस पर मां ने पुलिस में मामला दर्ज कराया पुलिस ने मूकबधिर टीचर की मदद से जांच की. अनुसंधान में अपराध प्रमाणित होने पर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट पेश की गई.
अभियोजन पक्ष ने 14 गवाह और 22 दस्तावेजी सबूत कोर्ट में पेश किए पोक्सो कोर्ट संख्या-2 की न्यायाधीश शिल्पा समीर ने मुलजिम अशोक को दोषी मानते हुए 7 साल की सजा और 30 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया कोर्ट ने कहा मुलजिम ने एक मासूम, मूकबधिर और मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग के साथ अश्लील हरकत की है. ऐसे मामलों में सजा में नर्मी नहीं बरती जा सकती, अन्यथा समाज में गलत संदेश जाएगा. आरोपी ने 41 वर्ष की उम्र में यह कृत्य किया है, इसलिए उसके प्रति सहानुभूति दिखाना न्याय के विरुद्ध होगा.
