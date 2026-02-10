Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

अलवर में 500 से अधिक युवाओं को मिला रोजगार, जिला कलेक्टर ने वितरित किए करोड़ों के चेक

Alwar News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के संकल्प के तहत अलवर जिले में मंगलवार को “युवा संबल मेला” का आयोजन किया गया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Jugal Kishore
Published: Feb 10, 2026, 10:53 PM IST | Updated: Feb 10, 2026, 10:53 PM IST

Trending Photos

रामगढ़ क्रेटर की मिट्टी ने खोला करोड़ों साल पुराना रहस्य, जानें रिसर्च में क्या हुआ खुलासा
8 Photos
Ramgarh Crater

रामगढ़ क्रेटर की मिट्टी ने खोला करोड़ों साल पुराना रहस्य, जानें रिसर्च में क्या हुआ खुलासा

महाशिवरात्रि पर करें भगवान शिव की 1,008 मूर्तियों का एक साथ दर्शन, हर मनोकामना होगी पूरी!
7 Photos
pali news

महाशिवरात्रि पर करें भगवान शिव की 1,008 मूर्तियों का एक साथ दर्शन, हर मनोकामना होगी पूरी!

राजस्थान के बजट का सोने-चांदी की कीमतों पर होगा असर!
6 Photos
Rajasthan Budget 2026

राजस्थान के बजट का सोने-चांदी की कीमतों पर होगा असर!

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं बनाना मालपुआ, जानें रेसिपी और फायदे
7 Photos
Rajasthani Banana Malpua

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं बनाना मालपुआ, जानें रेसिपी और फायदे

अलवर में 500 से अधिक युवाओं को मिला रोजगार, जिला कलेक्टर ने वितरित किए करोड़ों के चेक

Alwar News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के संकल्प के तहत अलवर जिले में मंगलवार को “युवा संबल मेला” का आयोजन किया गया. मेले का उद्देश्य युवाओं को एक ही छत के नीचे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना रहा.

कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने मेले का निरीक्षण किया और विभिन्न कंपनी प्रतिनिधियों एवं युवाओं से संवाद कर यह जानकारी ली कि अब तक कितने युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है. इसके पश्चात जिला कलेक्टर ने केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वरोजगार के लिए चयनित युवा उद्यमियों को लगभग एक करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृति चेक वितरित किए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इस अवसर पर पूर्व में आयोजित रोजगार मेलों में चयनित होकर उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को जिले में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सम्मानित भी किया गया. युवा संबल मेले में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, नोएडा और गुजरात सहित देश के विभिन्न राज्यों से आई 25 से अधिक नामी कंपनियों ने भाग लिया.

कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा साक्षात्कार प्रक्रिया के माध्यम से 500 से अधिक युवाओं का प्राथमिक चयन कर उन्हें रोजगार प्रदान किया गया. इसके अतिरिक्त करीब 5 हजार युवाओं को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिन्हें आगामी चरण में कंपनी परिसरों में बुलाकर प्रशिक्षण और दस्तावेज सत्यापन के बाद रोजगार दिया जाएगा. चयनित युवाओं को कंपनियों द्वारा आवश्यक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंAlwar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news