अलवर में 500 से अधिक युवाओं को मिला रोजगार, जिला कलेक्टर ने वितरित किए करोड़ों के चेक

Alwar News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के संकल्प के तहत अलवर जिले में मंगलवार को “युवा संबल मेला” का आयोजन किया गया. मेले का उद्देश्य युवाओं को एक ही छत के नीचे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना रहा.
कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला ने मेले का निरीक्षण किया और विभिन्न कंपनी प्रतिनिधियों एवं युवाओं से संवाद कर यह जानकारी ली कि अब तक कितने युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है. इसके पश्चात जिला कलेक्टर ने केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वरोजगार के लिए चयनित युवा उद्यमियों को लगभग एक करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृति चेक वितरित किए.
इस अवसर पर पूर्व में आयोजित रोजगार मेलों में चयनित होकर उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को जिले में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए सम्मानित भी किया गया. युवा संबल मेले में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, नोएडा और गुजरात सहित देश के विभिन्न राज्यों से आई 25 से अधिक नामी कंपनियों ने भाग लिया.
कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा साक्षात्कार प्रक्रिया के माध्यम से 500 से अधिक युवाओं का प्राथमिक चयन कर उन्हें रोजगार प्रदान किया गया. इसके अतिरिक्त करीब 5 हजार युवाओं को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिन्हें आगामी चरण में कंपनी परिसरों में बुलाकर प्रशिक्षण और दस्तावेज सत्यापन के बाद रोजगार दिया जाएगा. चयनित युवाओं को कंपनियों द्वारा आवश्यक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा.
