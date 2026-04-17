Zeenews
Add Zee Business As A Preferred Source
  • Home
  • /Alwar
  • /अलवर में मां पर लगा 4 साल की मासूम बच्ची की गला घोंटकर हत्या का आरोप, खुद के हाथ भी ब्लैड से काटे

अलवर में मां पर लगा 4 साल की मासूम बच्ची की गला घोंटकर हत्या का आरोप, खुद के हाथ भी ब्लैड से काटे

राजस्थान के अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र में एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है. पुराना राजगढ़ इलाके में एक मां शीला पर अपनी ही 4 वर्षीय मासूम बेटी गरिमा की रस्सी से गला घोंटकर हत्या करने का आरोप लगा है.

Edited byAnsh RajReported byJugal Kishore
Published: Apr 17, 2026, 12:30 PM|Updated: Apr 17, 2026, 12:30 PM
अलवर में मां पर लगा 4 साल की मासूम बच्ची की गला घोंटकर हत्या का आरोप, खुद के हाथ भी ब्लैड से काटे
Image Credit:

Rajasthan Crime News: राजस्थान के अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र के पुराना राजगढ़ इलाके में एक बेहद दर्दनाक और सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां एक मां पर अपनी ही चार साल की मासूम बेटी की रस्सी से गला घोंटकर हत्या करने का आरोप सामने आए है. वारदात के बाद महिला ने खुद के हाथ ब्लेड से काटकर आत्महत्या का प्रयास भी किया. इस मामले पुलिस परिजनों से भी पूरी जानकारी जुटा रही है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना का खुलासा उस समय हुआ जब सुबह करीब 6 बजे बच्ची के पिता संतोष ने अपनी बेटी गरिमा को स्कूल के लिए उठाने की कोशिश की. बच्ची के कोई प्रतिक्रिया न देने पर शक हुआ. इसी दौरान उसने अपनी पत्नी शीला को देखा, जिसके हाथ ब्लेड से कटे हुए थे. यह दृश्य देखकर परिवार के लोग घबरा गए और तुरंत दोनों को अस्पताल लेकर पहुंचे.

राजगढ़ अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद मासूम गरिमा को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल मां शीला को प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रेफर कर दिया गया. घटना की सूचना मिलते ही राजगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. थाना प्रभारी राजेश मीणा के अनुसार, प्रारंभिक जांच में मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है. बच्ची के गले पर रस्सी के निशान मिले हैं, जबकि महिला के हाथों पर नुकीली वस्तु से कटने के निशान पाए गए हैं.

पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और मौके से साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं. इस पूरे मामले में पति पत्नी के रिश्तों सहित , परिजनों और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है. अभी तक इस घटना के पीछे के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है.

बताया जा रहा है कि महिला के दो बच्चे हैं, जिनमें मृतक गरिमा छोटी थी, जबकि एक बड़ा बेटा भी है. फिलहाल पुलिस मामले के हर पहलू की गहन जांच कर रही है और महिला के होश में आने के बाद उससे पूछताछ की जाएगी. फिलहाल इस हृदयविदारक घटना से पूरे इलाके में दहशत और शोक का माहौल बना हुआ है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


यह भी पढ़ें:Rajasthan News Live: जयपुर में हाईकोर्ट के आदेश के बाद आवासन मण्डल की बड़ी कार्रवाई, श्रीराम कॉलोनी की जमीन पर हटाया अतिक्रमण40 टिकट पर 75 यात्री थे सवार, खचाखच भरी बस पलटने से 3 की मौत 35 घायलWorld Heritage Day: जयपुर में पहली बार हेरिटेज वॉक, विरासत संग्रहालय से नाहरगढ़ दुर्ग तक दिखेगी संस्कृति की झलक

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान में आज बारिश! इन शहरों के लिए IMD ने जारी किया गरज-चमक के साथ आंधी-तूफान का अलर्ट

सराफा बाजार में मचा तहलका, सोना-चांदी के रेट सुनकर उड़ जाएंगे होश! जानें ताजा भाव

UP में मथुरा, फिर भरतपुर में ‘मथुरा गेट’ क्यों? जानें क्या है दोनों के बीच कनेक्शन!

राजस्थान के मौसम में बड़ा उलटफेर! 6 जिलों में बारिश-आंधी की बड़ी चेतावनी, IMD ने जारी किया अभी-अभी अलर्ट

राजस्थान में मौसम ने ली करवट, आज इन जिलों में होगी झमाझम बारिश, येलो अलर्ट जारी

Photo: राजस्थान का वो ऐसा महल जो शाम ढलते ही बन जाता है परी लोक! दूर-दूर से देखने आते हैं लोग

एक बार फिर बदलेगा राजस्थान का मौसम, 17 अप्रैल आंधी-तूफान के साथ बारिश की संभावना

Add Zee News as a Preferred Source
Tags:
Rajasthan crime
crime news

About the Author

Ansh Raj

लाइव TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
हाली अमावस्या पर तबाही! जैसलमेर में आग से 6.5 लाख कैश और 15-20 तोला सोना हुआ खाक

हाली अमावस्या पर तबाही! जैसलमेर में आग से 6.5 लाख कैश और 15-20 तोला सोना हुआ खाक

jaisalmer news
2

कांग्रेस का बड़ा डिजिटल मास्टरस्ट्रोक! टेक्नोलॉजी से BJP को टक्कर देने की तैयारी तेज

Rajasthan Politics News
3

राजस्थान में सिलेबस पर सियासत तेज, जूली बोले- मुख्यमंत्री को शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए

Rajasthan Education Controversy
4

राजस्थान में PNG कनेक्शन तेजी से बढ़ाने के निर्देश, जानें सरकार की नई योजना

PNG Connection in Rajasthan
5

जयपुर में हाउसिंग बोर्ड का बड़ा एक्शन! बुलडोजर कार्रवाई से मचा हड़कंप

jaipur news