/अलवर में मां पर लगा 4 साल की मासूम बच्ची की गला घोंटकर हत्या का आरोप, खुद के हाथ भी ब्लैड से काटे

Rajasthan Crime News: राजस्थान के अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र के पुराना राजगढ़ इलाके में एक बेहद दर्दनाक और सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां एक मां पर अपनी ही चार साल की मासूम बेटी की रस्सी से गला घोंटकर हत्या करने का आरोप सामने आए है. वारदात के बाद महिला ने खुद के हाथ ब्लेड से काटकर आत्महत्या का प्रयास भी किया. इस मामले पुलिस परिजनों से भी पूरी जानकारी जुटा रही है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना का खुलासा उस समय हुआ जब सुबह करीब 6 बजे बच्ची के पिता संतोष ने अपनी बेटी गरिमा को स्कूल के लिए उठाने की कोशिश की. बच्ची के कोई प्रतिक्रिया न देने पर शक हुआ. इसी दौरान उसने अपनी पत्नी शीला को देखा, जिसके हाथ ब्लेड से कटे हुए थे. यह दृश्य देखकर परिवार के लोग घबरा गए और तुरंत दोनों को अस्पताल लेकर पहुंचे.

राजगढ़ अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद मासूम गरिमा को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल मां शीला को प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रेफर कर दिया गया. घटना की सूचना मिलते ही राजगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. थाना प्रभारी राजेश मीणा के अनुसार, प्रारंभिक जांच में मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है. बच्ची के गले पर रस्सी के निशान मिले हैं, जबकि महिला के हाथों पर नुकीली वस्तु से कटने के निशान पाए गए हैं.

पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और मौके से साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं. इस पूरे मामले में पति पत्नी के रिश्तों सहित , परिजनों और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है. अभी तक इस घटना के पीछे के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया है.

बताया जा रहा है कि महिला के दो बच्चे हैं, जिनमें मृतक गरिमा छोटी थी, जबकि एक बड़ा बेटा भी है. फिलहाल पुलिस मामले के हर पहलू की गहन जांच कर रही है और महिला के होश में आने के बाद उससे पूछताछ की जाएगी. फिलहाल इस हृदयविदारक घटना से पूरे इलाके में दहशत और शोक का माहौल बना हुआ है.

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