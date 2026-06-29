/अलवर जेल में कैदियों की लग रही थी हाजिरी, हत्या का दोषी मिला एब्सेंट, ओपन जेल में हड़कंप

Rajasthan News: राजस्थान के अलवर स्थित ओपन जेल से हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक बंदी के फरार होने का मामला सामने आया है. इस घटना के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हो गए. फरार बंदी की पहचान जयपुर निवासी समीर अली के रूप में हुई है, जो हत्या के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा काट रहा था. घटना का खुलासा उस समय हुआ जब जेल प्रशासन नियमित गश्त और बंदियों की हाजिरी ले रहा था.



हाजिरी के दौरान नहीं मिला बंदी

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जानकारी के अनुसार, जेल प्रशासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत सभी बंदियों की गिनती और हाजिरी ली जा रही थी. इस दौरान कुल 63 पुरुष बंदी और चार महिला बंदी उपस्थित पाए गए, लेकिन समीर अली अनुपस्थित मिला. पहले जेल कर्मियों ने यह संभावना जताई कि वह जेल परिसर में किसी अन्य स्थान पर हो सकता है, लेकिन काफी देर तक तलाश करने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला. इसके बाद अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए व्यापक स्तर पर खोजबीन शुरू कर दी.



जेल परिसर और आसपास के इलाकों में की गई तलाश

बंदी के लापता होने की जानकारी मिलते ही जेल प्रशासन ने पूरे परिसर की तलाशी ली. इसके साथ ही आसपास के क्षेत्रों में भी उसकी खोज की गई, लेकिन फरार बंदी का कोई सुराग नहीं लग सका. अधिकारियों ने सभी संभावित स्थानों पर जांच करवाई, लेकिन सफलता नहीं मिली. इसके बाद फरारी की पुष्टि करते हुए उच्च अधिकारियों को मामले की सूचना दी गई.



पुलिस ने दर्ज किया मामला, तलाश तेज

घटना के बाद जेल प्रशासन ने तत्काल अलवर के कोतवाली थाने में फरार बंदी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया. पुलिस ने बंदी की तलाश के लिए विशेष टीमों का गठन किया है और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. साथ ही जिले के विभिन्न थानों और पड़ोसी जिलों की पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है. फरार बंदी के बारे में सभी आवश्यक सूचनाएं पुलिस नेटवर्क के माध्यम से साझा की गई हैं ताकि उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके.



ओपन जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

इस घटना के बाद ओपन जेल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. ओपन जेल में सामान्य जेलों की तुलना में अपेक्षाकृत कम सुरक्षा व्यवस्था होती है और अच्छे आचरण वाले बंदियों को यहां रखा जाता है. ऐसे में हत्या जैसे गंभीर अपराध में सजा काट रहे बंदी का फरार होना प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन गया है. अब यह भी जांच की जा रही है कि बंदी किस परिस्थिति में फरार हुआ और क्या इस मामले में सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की लापरवाही हुई है.



जांच जारी, जिम्मेदारों की भूमिका भी होगी तय

पुलिस और जेल प्रशासन संयुक्त रूप से पूरे मामले की जांच कर रहे हैं. फरार बंदी की तलाश के साथ-साथ यह भी पता लगाया जा रहा है कि घटना के पीछे कोई सुनियोजित साजिश या सुरक्षा में चूक तो नहीं थी. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद यदि किसी कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस फरार बंदी समीर अली की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रही है.

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