/खैरथल मंडी में गिरे सरसों के दाम, 10 दिन में 400 रुपये की हुई गिरावट

Khairthal News: राजस्थान के खैरथल की नदी मंडी में इन दिनों सरसों के भाव में लगातार गिरावट का दौर जारी है. ईरान अमेरिका के बीच बने समझौते और खाद्य तेल बाजार में नरमी के चलते सरसों के दाम एक ही दिन में 100 रुपये प्रति क्विंटल तक टूट गए हैं. पिछले 10 दिनों में सरसों के भाव 400 रुपये प्रति क्विंटल से ज्यादा गिर चुके हैं.

व्यापारियों के अनुसार, यह गिरावट अंतरराष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियों और खाद्य तेलों में आई कमजोरी का असर है. मंडी में सरसों की आवक भी लगातार बढ़ रही है. व्यापारियों का अनुमान है कि इस सीजन की करीब 65 प्रतिशत सरसों किसान पहले ही बाजार में ला चुके हैं. अधिक आवक और कमजोर मांग के कारण कीमतों पर दबाव बना हुआ है.

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लगातार गिरते भावों से किसानों की चिंता बढ़ गई है. किसानों को उम्मीद थी कि सीजन के दौरान बेहतर कीमत मिलेगी, लेकिन बाजार में जारी गिरावट ने उनकी उम्मीदों को झटका दिया है. व्यापारियों का कहना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार और खाद्य तेलों में यही स्थिति बनी रही, तो आने वाले दिनों में सरसों के भाव पर और दबाव देखने को मिल सकता है.



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