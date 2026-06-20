/खैरथल मंडी में गिरे सरसों के दाम, 10 दिन में 400 रुपये की हुई गिरावट

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Khairthal News: राजस्थान के खैरथल की नदी मंडी में इन दिनों सरसों के भाव में लगातार गिरावट का दौर जारी है. ईरान अमेरिका के बीच बने समझौते और खाद्य तेल बाजार में नरमी के चलते सरसों के दाम एक ही दिन में 100 रुपये प्रति क्विंटल तक टूट गए हैं. पिछले 10 दिनों में सरसों के भाव 400 रुपये प्रति क्विंटल से ज्यादा गिर चुके हैं.
व्यापारियों के अनुसार, यह गिरावट अंतरराष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियों और खाद्य तेलों में आई कमजोरी का असर है. मंडी में सरसों की आवक भी लगातार बढ़ रही है. व्यापारियों का अनुमान है कि इस सीजन की करीब 65 प्रतिशत सरसों किसान पहले ही बाजार में ला चुके हैं. अधिक आवक और कमजोर मांग के कारण कीमतों पर दबाव बना हुआ है.
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लगातार गिरते भावों से किसानों की चिंता बढ़ गई है. किसानों को उम्मीद थी कि सीजन के दौरान बेहतर कीमत मिलेगी, लेकिन बाजार में जारी गिरावट ने उनकी उम्मीदों को झटका दिया है. व्यापारियों का कहना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार और खाद्य तेलों में यही स्थिति बनी रही, तो आने वाले दिनों में सरसों के भाव पर और दबाव देखने को मिल सकता है.
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धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित फराकपुरा गांव में दो बहनों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर से कल पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था. प्रारंभिक जांच में मामला ऑनर किलिंग से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बच्चियों के पिता और उसके पुत्र को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.
आज चंबल नदी में दोनों बालिकाओं की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया. जिसको लेकर भरतपुर से एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया, जो सुबह से ही चंबल नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रही है. वहीं एसडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू करने में कड़ी मशक्कत व कठिनाई का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि चंबल नदी में मगरमच्छ व घड़ियाल होने के चलते परेशानी सामने बनी हुई है.
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