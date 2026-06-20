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खैरथल मंडी में गिरे सरसों के दाम, 10 दिन में 400 रुपये की हुई गिरावट

Khairthal News: खैरथल की नदी मंडी में इन दिनों सरसों के भाव में लगातार गिरावट का दौर जारी है. पिछले 10 दिनों में सरसों के भाव 400 रुपये प्रति क्विंटल से ज्यादा गिर चुके हैं. 

Edited byAman SinghReported byKuldeep malwar
Published: Jun 20, 2026, 04:35 PM|Updated: Jun 20, 2026, 04:35 PM
खैरथल मंडी में गिरे सरसों के दाम, 10 दिन में 400 रुपये की हुई गिरावट
Image Credit: Khairthal News

Khairthal News: राजस्थान के खैरथल की नदी मंडी में इन दिनों सरसों के भाव में लगातार गिरावट का दौर जारी है. ईरान अमेरिका के बीच बने समझौते और खाद्य तेल बाजार में नरमी के चलते सरसों के दाम एक ही दिन में 100 रुपये प्रति क्विंटल तक टूट गए हैं. पिछले 10 दिनों में सरसों के भाव 400 रुपये प्रति क्विंटल से ज्यादा गिर चुके हैं.

व्यापारियों के अनुसार, यह गिरावट अंतरराष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियों और खाद्य तेलों में आई कमजोरी का असर है. मंडी में सरसों की आवक भी लगातार बढ़ रही है. व्यापारियों का अनुमान है कि इस सीजन की करीब 65 प्रतिशत सरसों किसान पहले ही बाजार में ला चुके हैं. अधिक आवक और कमजोर मांग के कारण कीमतों पर दबाव बना हुआ है.

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लगातार गिरते भावों से किसानों की चिंता बढ़ गई है. किसानों को उम्मीद थी कि सीजन के दौरान बेहतर कीमत मिलेगी, लेकिन बाजार में जारी गिरावट ने उनकी उम्मीदों को झटका दिया है. व्यापारियों का कहना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार और खाद्य तेलों में यही स्थिति बनी रही, तो आने वाले दिनों में सरसों के भाव पर और दबाव देखने को मिल सकता है.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित फराकपुरा गांव में दो बहनों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर से कल पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था. प्रारंभिक जांच में मामला ऑनर किलिंग से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बच्चियों के पिता और उसके पुत्र को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

आज चंबल नदी में दोनों बालिकाओं की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया. जिसको लेकर भरतपुर से एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया, जो सुबह से ही चंबल नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रही है. वहीं एसडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू करने में कड़ी मशक्कत व कठिनाई का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि चंबल नदी में मगरमच्छ व घड़ियाल होने के चलते परेशानी सामने बनी हुई है.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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