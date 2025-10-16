चलते एक्सप्रेसवे पर पड़ा मिला किन्नर का सड़ा हुआ शव, फैली सनसनी

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के पास एक किन्नर का सड़ा-गला शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया.
Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के पास एक किन्नर का सड़ा-गला शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. शव की पहचान दिल्ली निवासी प्राची उर्फ सुमित के रूप में हुई है, जो हाल ही में धार्मिक यात्रा पर निकली थी.
अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र में स्थित दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के पिनान रेस्ट एरिया के समीप चैनल नंबर 127 पर एक सड़ी-गली हालत में शव बरामद किया गया. थानाधिकारी राजेश मीना ने जानकारी दी कि शव मिलने की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और नगरपालिका कर्मचारी जुगनू तम्बोली की मदद से शव को कब्जे में लेकर राजगढ़ सीएचसी की मोर्चरी में भेजा गया.
शव की पहचान दिल्ली निवासी एक किन्नर प्राची उर्फ सुमित, पुत्री किशनलाल वाल्मीकि के रूप में हुई. बताया जा रहा है कि प्राची बीमार रहा करती थी और 6 अक्टूबर को दिल्ली से मेहंदीपुर बालाजी दर्शन के लिए आई थी. शव के पास उसका मोबाइल फोन और एक थैला भी मिला, जिससे पहचान की पुष्टि हुई.
सूचना मिलने पर मृतका के परिजन राजगढ़ पहुंचे. मामले में राजगढ़ थाने के एएसआई बाबूलाल ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड की निगरानी में करवाया गया. इसके बाद राजगढ़ वाल्मीकि समाज की ओर से किन्नर प्राची का अंतिम संस्कार कराया गया.
