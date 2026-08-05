/अब जाम की झंझट के बिना गोली की रफ्तार से पहुंचोगे दिल्ली, राजस्थान के इस शहर से फर्राटा भरने वाली है नमो भारत

Rajasthan Namo Bharat RRTS Corridor: राजस्थान के अलवर जिले और दिल्ली-जयपुर हाईवे से जुड़े औद्योगिक क्षेत्रों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. दिल्ली से हरियाणा होते हुए राजस्थान तक प्रस्तावित नमो भारत (RRTS) कॉरिडोर की दिशा में बड़ा कदम बढ़ गया है. नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (NCRTC) ने इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) सरकार को सौंप दी है. इस हाईस्पीड रेल नेटवर्क का सबसे बड़ा फायदा राजस्थान के अलवर, शाहजहांपुर, नीमराना और बहरोड़ जैसे शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों को मिलेगा.

दिल्ली से अलवर की दूरी होगी कम

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प्रस्तावित दिल्ली-अलवर RRTS कॉरिडोर करीब 164 किलोमीटर लंबा होगा. इस रूट पर नमो भारत ट्रेन लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेगी. परियोजना पूरी होने के बाद दिल्ली के सराय काले खां से अलवर तक का सफर करीब 100 से 110 मिनट में पूरा किया जा सकेगा. अभी सड़क मार्ग से यही यात्रा ट्रैफिक के कारण कई बार तीन से चार घंटे तक पहुंच जाती है.

राजस्थान में किन-किन शहरों को मिलेगा लाभ?

इस परियोजना का सीधा लाभ राजस्थान के उन क्षेत्रों को मिलेगा, जो दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-48) पर स्थित हैं. प्रस्तावित स्टेशनों में शाहजहांपुर, नीमराना, बहरोड़ और आगे अलवर शामिल हैं. ये इलाके पहले से ही औद्योगिक गतिविधियों के बड़े केंद्र हैं. खासतौर पर नीमराना और बहरोड़ में जापानी और अन्य विदेशी कंपनियों के उद्योग संचालित हैं, जहां हजारों लोग रोजाना काम के लिए आते-जाते हैं. नमो भारत ट्रेन शुरू होने से कर्मचारियों, व्यापारियों और निवेशकों का आवागमन पहले से कहीं अधिक आसान हो जाएगा.

उद्योग, रोजगार और निवेश को मिलेगा बढ़ावा

दिल्ली और एनसीआर से बेहतर कनेक्टिविटी मिलने के बाद राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों में नए निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी. नीमराना, बहरोड़ और शाहजहांपुर के इंडस्ट्रियल बेल्ट को तेज और आधुनिक परिवहन सुविधा मिलने से लॉजिस्टिक्स की लागत कम होगी. साथ ही दिल्ली में नौकरी करने वाले लोग राजस्थान में रहकर भी आसानी से रोजाना सफर कर सकेंगे. इससे रोजगार और रियल एस्टेट सेक्टर को भी नई गति मिलने की उम्मीद है.

NH-48 पर ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर गुरुग्राम, मानेसर, धारूहेड़ा और बहरोड़ के बीच अक्सर लंबा जाम देखने को मिलता है. नमो भारत ट्रेन शुरू होने के बाद बड़ी संख्या में लोग सड़क की बजाय रैपिड रेल का उपयोग करेंगे. इससे हाईवे पर वाहनों का दबाव कम होगा और यात्रा अधिक सुरक्षित एवं समयबद्ध बन सकेगी. रोजाना अप-डाउन करने वाले यात्रियों को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा.

अभी क्या है परियोजना की स्थिति?

फिलहाल NCRTC ने दिल्ली से राजस्थान को जोड़ने वाले कॉरिडोर की डीपीआर सरकार को सौंप दी है. परियोजना को अंतिम मंजूरी मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा. इसके बाद चरणबद्ध तरीके से स्टेशन और ट्रैक विकसित किए जाएंगे. यह परियोजना केवल परिवहन सुविधा नहीं, बल्कि राजस्थान के औद्योगिक विकास, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को नई रफ्तार देने वाली महत्वपूर्ण योजना मानी जा रही है.

राजस्थान के लोगों के लिए यह परियोजना इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे अलवर, नीमराना, शाहजहांपुर और बहरोड़ सीधे देश की सबसे आधुनिक हाईस्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा से जुड़ जाएंगे. आने वाले वर्षों में यह कॉरिडोर दिल्ली और राजस्थान के बीच यात्रा, कारोबार और निवेश की तस्वीर बदल सकता है.

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