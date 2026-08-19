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नौगांवा में आरक्षण लॉटरी पर बवाल! SC मतदाता नहीं, फिर भी दो वार्ड आरक्षित होने से भड़का आक्रोश

Alwar News: नौगांवा नगरपालिका के वार्ड 17 और 19 को एससी वर्ग के लिए आरक्षित किए जाने पर विवाद बढ़ गया है. स्थानीय मतदाताओं का दावा है कि दोनों वार्डों में एक भी एससी मतदाता नहीं है. लोगों ने कलेक्टर से पुनः आरक्षण की मांग की है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Jugal Kishore
Published:Aug 19, 2026, 07:02 AM IST | Updated:Aug 19, 2026, 07:02 AM IST
नौगांवा में आरक्षण लॉटरी पर बवाल! SC मतदाता नहीं, फिर भी दो वार्ड आरक्षित होने से भड़का आक्रोश
Image Credit: दोनों वार्डों के स्थानीय मतदाताओं ने आरक्षण प्रक्रिया पर सवाल उठाए.


Alwar News: अलवर जिला मुख्यालय पर आगामी नगरीय चुनाव को लेकर वार्ड पार्षदों के आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया आयोजित की गई. इस प्रक्रिया के तहत नौगांवा नगरपालिका के 20 वार्डों के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण किया गया. लॉटरी के परिणाम सामने आने के बाद नौगांवा के वार्ड नंबर 17 और 19 को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. दोनों वार्डों के स्थानीय मतदाताओं ने आरक्षण प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए दोबारा आरक्षण निर्धारण की मांग की है.

वार्ड 17 और 19 को एससी वर्ग के लिए आरक्षित किया गया

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वार्ड 17 के मतदाता मनोज कुमार जैन और वार्ड 19 के मुकुट गोयल सहित स्थानीय लोगों का कहना है कि आरक्षण प्रक्रिया में दोनों वार्डों को अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है. मतदाताओं के अनुसार वार्ड 17 में कुल 258 मतदाता हैं, जबकि वार्ड 19 में मतदाताओं की संख्या 345 है. स्थानीय लोगों का दावा है कि इन दोनों वार्डों में अनुसूचित जाति वर्ग का एक भी मतदाता नहीं है.

इसी बात को लेकर वार्डवासियों में नाराजगी बढ़ गई है. उनका कहना है कि जब दोनों वार्डों में अनुसूचित जाति वर्ग का कोई मतदाता नहीं है, तो इन वार्डों को एससी वर्ग के लिए आरक्षित किए जाने से स्थानीय लोगों के सामने चुनाव लड़ने को लेकर स्थिति बदल गई है.

स्थानीय लोगों ने सामान्य सीट करने की मांग उठाई

वार्ड 17 और 19 के मतदाताओं ने आरक्षण का दोबारा निर्धारण करने की मांग की है. उनका कहना है कि दोनों वार्डों की आरक्षित सीटों की फिर से समीक्षा की जाए और उन्हें सामान्य सीट के रूप में निर्धारित किया जाए. स्थानीय लोगों का तर्क है कि इससे वार्ड के निवासी ही अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ सकेंगे और स्थानीय स्तर पर लोगों की समस्याओं को समझने वाला प्रतिनिधि सामने आ सकेगा.

मतदाताओं के अनुसार वार्ड में रहने वाले लोगों को अपने क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं, विकास कार्यों और स्थानीय जरूरतों की बेहतर जानकारी होती है. ऐसे में वे चाहते हैं कि वार्ड का प्रतिनिधित्व स्थानीय व्यक्ति के हाथों में ही रहे.

बाहरी प्रत्याशी को लेकर भी जताई चिंता

स्थानीय मतदाताओं ने यह भी कहा कि यदि वार्ड एससी वर्ग के लिए आरक्षित रहता है, तो ऐसी स्थिति में बाहरी प्रत्याशी के चुनाव मैदान में आने की संभावना बन सकती है. लोगों का कहना है कि बाहरी प्रत्याशी के आने से वार्ड के विकास और स्थानीय समस्याओं के समाधान की संभावनाएं प्रभावित हो सकती हैं.

मतदाताओं ने इसे वार्ड के लोगों पर थोपा हुआ प्रत्याशी बताते हुए कहा कि स्थानीय निवासी अपने क्षेत्र के लिए स्थानीय प्रतिनिधि चाहते हैं. उनका कहना है कि वार्ड के विकास से जुड़े फैसलों में स्थानीय लोगों की जरूरतों और समस्याओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए.

जिला कलेक्टर को सौंपेंगे ज्ञापन

वार्ड 17 और 19 के निवासी बुधवार को अलवर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने की तैयारी में हैं. ज्ञापन के माध्यम से दोनों वार्डों के आरक्षण का पुनः निर्धारण करने की मांग रखी जाएगी. स्थानीय लोगों का कहना है कि वे प्रशासन के सामने वार्डों में अनुसूचित जाति मतदाताओं की स्थिति का मुद्दा भी रखेंगे और आरक्षण प्रक्रिया की दोबारा समीक्षा की मांग करेंगे.

मांग पूरी नहीं हुई तो मतदान बहिष्कार की चेतावनी

आरक्षण को लेकर नाराज मतदाताओं ने स्पष्ट किया है कि यदि वार्ड 17 और 19 के आरक्षण का दोबारा निर्धारण नहीं किया गया तो वे आगामी चुनाव में मतदान के बहिष्कार का निर्णय ले सकते हैं. फिलहाल दोनों वार्डों के लोगों की नजर प्रशासन की कार्रवाई पर है. बुधवार को जिला कलेक्टर को दिए जाने वाले ज्ञापन के बाद इस मामले में प्रशासन का रुख सामने आने की उम्मीद है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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