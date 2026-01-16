नवाब खान पर आपत्ति दर्ज होने का गंभीर आरोप: मतदाता सूची विवाद में नया मोड़, FIR दर्ज होने की खबर से सनसनी

Rajatshan News: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान चल रहे विवाद में एक नया नाम सामने आया है – नवाब खान. आरोप है कि नवाब खान के नाम से विशेष रूप से आपत्ति दर्ज कराई गई या उनके खिलाफ फॉर्म-7 के माध्यम से नाम कटवाने की कोशिश की गई. यह मामला राजस्थान में मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया के दौरान उठे कई विवादों में से एक है, जहां राजनीतिक दल एक-दूसरे पर नाम हटाने की साजिश का आरोप लगा रहे हैं.

आरोपों की शुरुआत और विवाद का केंद्र

राजस्थान में SIR प्रक्रिया के तहत लाखों मतदाताओं के नामों पर आपत्ति दर्ज हुई है. कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का आरोप है कि BJP से जुड़े कार्यकर्ता और बूथ लेवल एजेंट फॉर्म-7 भरकर वैध मतदाताओं के नाम जानबूझकर कटवा रहे हैं, खासकर अल्पसंख्यक और कांग्रेस समर्थक इलाकों में. इसी संदर्भ में नवाब खान का नाम उछला है, जिनके नाम से आपत्ति दर्ज होने या नाम हटाने की कोशिश का दावा किया जा रहा है. हालांकि, कुछ रिपोर्टों में नवाब खान को आरोपी के रूप में पेश किया गया है, जहां उनके नाम से फर्जी या गलत आपत्ति दर्ज कराने का आरोप है. यह प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होने का विपक्ष का मुख्य तर्क है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

क्या है नवाब खान का कनेक्शन?

नवाब खान का नाम मतदाता सूची विवाद में तब सामने आया जब विभिन्न जिलों में फॉर्म-7 के जरिए बड़े पैमाने पर आपत्तियां दर्ज हुईं. आरोप है कि कुछ मामलों में नवाब खान जैसे नामों का इस्तेमाल कर फर्जी दस्तावेज या गलत जानकारी के आधार पर वैध मतदाताओं को टारगेट किया गया. कांग्रेस का कहना है कि यह सुनियोजित साजिश है, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय के वोट प्रभावित हो रहे हैं. दूसरी ओर, प्रशासन और BJP इसे नियमित शुद्धिकरण प्रक्रिया बता रहे हैं, जहां केवल अयोग्य या फर्जी नाम हटाए जा रहे हैं.

प्रशासन और चुनाव आयोग की स्थिति

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR पूरी तरह पारदर्शी है और केवल प्रमाणित आधार पर नाम हटाए जाते हैं. राजस्थान में SIR के दौरान एब्सेंट, शिफ्टेड और डेड वोटर्स के नाम हटाए गए हैं. जयपुर, अजमेर, जोधपुर जैसे जिलों में हजारों नामों पर आपत्ति दर्ज हुई, लेकिन नवाब खान जैसे विशिष्ट मामलों की जांच अलग से चल रही है. यदि आपत्ति गलत साबित हुई तो संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई हो सकती है.

राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया

कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया और चुनाव आयोग से स्पष्ट सूची मांगी है. BJP ने आरोपों को निराधार करार दिया और कहा कि विपक्ष SIR के नाम पर राजनीति कर रहा है. यह विवाद राजस्थान में आगामी चुनावों से पहले राजनीतिक तापमान बढ़ा रहा है. यह मामला मतदाता सूची की शुद्धता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहा है. यदि नवाब खान पर आपत्ति दर्ज होने का आरोप सही साबित हुआ तो यह प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल होगा. फिलहाल जांच जारी है और दोनों पक्ष अपनी-अपनी बात पर अड़े हुए हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!





ये भी पढ़ें-