Khairthal: तिजारा की प्रिंसिपल नीलम यादव को राष्ट्रपति पुरस्कार, कस्बे में ढोल-नगाड़ों से स्वागत

Khairthal: राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले के टपूकड़ा में स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य नीलम यादव को शिक्षक दिवस (5 सितंबर 2025) के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया. इस सम्मान के बाद जब नीलम यादव अपने कस्बे तिजारा लौटीं, तो स्थानीय लोगों ने ढोल-नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत किया.

कस्बे में उत्साह का माहौल था, और भारी भीड़ ने उनकी उपलब्धि पर गर्व जताते हुए उनका अभिनंदन किया. नीलम यादव ने मेवात क्षेत्र में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय योगदान दिया है. उनके नेतृत्व में स्कूल में नवाचारों को लागू किया गया, जिससे न केवल बालिकाओं का नामांकन बढ़ा, बल्कि परीक्षा परिणामों में भी उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला.

नीलम यादव ने बालिकाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए स्कूल में कई सुधार किए. उनके प्रयासों से सीएसआर फंड के माध्यम से स्कूल का नया भवन बनवाया गया और एक आधुनिक डिजिटल लैब की स्थापना की गई, जिसने छात्राओं को तकनीकी शिक्षा से जोड़ा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इस पुरस्कार ने नीलम यादव के समर्पण और कठिन परिश्रम को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी है, जो मेवात जैसे पिछड़े क्षेत्र में शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए प्रेरणा का काम करेगा. तिजारा के लोगों में इस उपलब्धि को लेकर खुशी की लहर है, और नीलम यादव की इस सफलता को क्षेत्र की बेटियों के लिए एक मिसाल बताया जा रहा है.