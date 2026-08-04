/स्कूल बैग में बंद कर कचरे के ढेर में फेंकी गयी लाडो, राजस्थान शर्मसार है

राज्य चुनें
Rajasthan News : भिवाड़ी में एक बार फिर ममता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. कचरे के ढेर में एक नवजात बालिका को स्कूल बैग में डालकर मरने के लिए छोड़ दिया गया. गनीमत रही कि समय रहते एक व्यक्ति की नजर बैग पर पड़ गई और नवजात की जान बच गई. बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति ड्यूटी पर जा रहा था, इसी दौरान कचरे के ढेर में पड़े स्कूल बैग से उसे हलचल महसूस हुई, शक होने पर उसने बैग खोला तो अंदर नवजात बच्ची रोती बिलखती मिली, उस व्यक्ति ने बिना देरी किए बच्ची को बैग से बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी.
डॉक्टर ने बताया बच्ची नवजात और पूरी तरह स्वस्थ है
बच्ची को तत्काल भिवाड़ी जिला अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्ची की जांच कर उसकी देखभाल शुरू की. जिला अस्पताल के इंचार्ज डॉ. सागर अरोड़ा ने बताया कि बच्ची पूरी तरह स्वस्थ है और देखने से वह नवजात प्रतीत हो रही है. वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और आसपास के इलाके में जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है. पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर नवजात बच्ची को किसने कचरे के ढेर में छोड़ा. वही इस घटना के बाद से इलाके के लोगों में गुस्सा है.
नवजात को पालना गृह में छोड़ जाएं, मरने के लिए ना छोड़े
अब एक विनती उन लोगों से जो इस तरह के कृत्य को अंजाम देते हैं. नवजात को जिस भी वजह से आप नहीं रखना चाहते हैं, तो सिर्फ इतनी कृपा करें कि इन अनचाहे या लावारिस बच्चों को सरकारी अस्पतालों और महिला अस्पतालों में बने पालना गृह (शिशु स्वागत केंद्र) छोड़ कर चले जाएं. ऐसे मरने के लिए कचरे में ना फेंके.
सबको जीने का हक है
यकीन मानें बच्चों को बिना अपना नाम बताए या बिना किसी डर के आप यहां छोड़ सकते हैं. आपकी पहचान भी गोपनीय रखी जाती है.आप चाहें तो नेशनल चाइल्डलाइन नंबर 1098 पर भी संपर्क किया जा सकता है. इन बच्चों को बाल कल्याण समिति और बाल अधिकारिता विभाग द्वारा उनका पालन पोषण और कानूनी तरीके से फिर दत्तक ग्रहण कराया जाता है, यानि की कोई गोद भी ले सकता है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Alwar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!