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स्कूल बैग में बंद कर कचरे के ढेर में फेंकी गयी लाडो, राजस्थान शर्मसार है

Rajasthan News : भिवाड़ी से एक बार फिर शर्मनाक खबर सामने आयी. कचरे के ढेर में फेंके गये स्कूल बैग में एक नवजात बच्ची मिली. वक्त रहते बैग पर पास से गुजर रहे एक शख्स की नजर पड़ गयी और बच्ची को अस्पताल लाया गया.

Pragati Pant
Edited By Pragati Pant
Published:Aug 04, 2026, 11:16 AM IST | Updated:Aug 04, 2026, 11:24 AM IST
स्कूल बैग में बंद कर कचरे के ढेर में फेंकी गयी लाडो, राजस्थान शर्मसार है
Image Credit: भिवाड़ी में कचरे में मिली नवजात

Rajasthan News : भिवाड़ी में एक बार फिर ममता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. कचरे के ढेर में एक नवजात बालिका को स्कूल बैग में डालकर मरने के लिए छोड़ दिया गया. गनीमत रही कि समय रहते एक व्यक्ति की नजर बैग पर पड़ गई और नवजात की जान बच गई. बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति ड्यूटी पर जा रहा था, इसी दौरान कचरे के ढेर में पड़े स्कूल बैग से उसे हलचल महसूस हुई, शक होने पर उसने बैग खोला तो अंदर नवजात बच्ची रोती बिलखती मिली, उस व्यक्ति ने बिना देरी किए बच्ची को बैग से बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी.

डॉक्टर ने बताया बच्ची नवजात और पूरी तरह स्वस्थ है

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बच्ची को तत्काल भिवाड़ी जिला अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल में डॉक्टरों ने बच्ची की जांच कर उसकी देखभाल शुरू की. जिला अस्पताल के इंचार्ज डॉ. सागर अरोड़ा ने बताया कि बच्ची पूरी तरह स्वस्थ है और देखने से वह नवजात प्रतीत हो रही है. वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और आसपास के इलाके में जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है. पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर नवजात बच्ची को किसने कचरे के ढेर में छोड़ा. वही इस घटना के बाद से इलाके के लोगों में गुस्सा है.

जिला अस्पताल के इंचार्ज डॉ. सागर अरोड़ा

नवजात को पालना गृह में छोड़ जाएं, मरने के लिए ना छोड़े

अब एक विनती उन लोगों से जो इस तरह के कृत्य को अंजाम देते हैं. नवजात को जिस भी वजह से आप नहीं रखना चाहते हैं, तो सिर्फ इतनी कृपा करें कि इन अनचाहे या लावारिस बच्चों को सरकारी अस्पतालों और महिला अस्पतालों में बने पालना गृह (शिशु स्वागत केंद्र) छोड़ कर चले जाएं. ऐसे मरने के लिए कचरे में ना फेंके.

सबको जीने का हक है

यकीन मानें बच्चों को बिना अपना नाम बताए या बिना किसी डर के आप यहां छोड़ सकते हैं. आपकी पहचान भी गोपनीय रखी जाती है.आप चाहें तो नेशनल चाइल्डलाइन नंबर 1098 पर भी संपर्क किया जा सकता है. इन बच्चों को बाल कल्याण समिति और बाल अधिकारिता विभाग द्वारा उनका पालन पोषण और कानूनी तरीके से फिर दत्तक ग्रहण कराया जाता है, यानि की कोई गोद भी ले सकता है.

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प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल की जिम्मेदारी संभाल रही है. टीवी और डिजिटल मीडिया में 15 साल से ज्यादा का अनुभव हैं. इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी काम कर चुकी हैं. Pragati.Pant@india.com ईमेल के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप एक्स (https://x.com/zeerajasthan_) और फेसबुक पर (https://www.facebook.com/ZeeRajasthanNews) पर क्लिक कर सकते हैं.
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