/CHC में नवजात के जन्म पर मिठाई के लिए 500-1000 रुपये की मांग! न देने पर अभद्रता और अलवर रेफर करने की धमकी

Govindgarh Hospital Scandal: अलवर जिले के गोविन्दगढ़ कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में प्रसव के बाद अवैध वसूली का गंभीर मामला सामने आया है. आरोप है कि नर्सिंग स्टाफ नवजात शिशु के जन्म पर ‘मिठाई’ या ‘खुशी’ के नाम पर प्रसूताओं और उनके परिजनों से 500 से 1000 रुपये तक जबरन वसूल रहा है. पैसे न देने पर स्टाफ अभद्र व्यवहार करता है और मरीज को अलवर रेफर करने की धमकी देता है.

अवैध वसूली का आरोप

गुरुवार रात सीएचसी में वासमीना, रुकैया, रीना, सरजीना, दीपा, रफीसा और काजल सहित कई महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया. आरोप है कि जिन महिलाओं के यहां लड़का हुआ, उनसे स्टाफ ने प्रति परिवार 1000 रुपये तक की मांग की. लड़की होने पर भी 500 रुपये की मांग की जा रही थी.पीड़ित महिलाओं का कहना है कि पैसे न देने पर नर्सिंग स्टाफ बार-बार दबाव बनाता है और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है. एक प्रसूता ने बताया, “हमने 500 रुपये दे दिए, फिर भी 200-300 रुपये और मांगे गए. स्टाफ ने कहा कि अगर अलवर रेफर कर दिया तो ज्यादा खर्च आएगा.

धमकी और डराने की शिकायत

एक अन्य महिला ने आरोप लगाया कि पैसे नहीं देने पर परिजनों को डराया गया कि रात में रेफर करने पर 1200 रुपये तक का खर्च आ सकता है. कई प्रसूताओं ने बताया कि जिन परिवारों ने ज्यादा पैसे दिए, उन्हें अगले दिन जल्दी छुट्टी दे दी गई, जबकि जिन्होंने पैसे नहीं दिए, उन्हें जानबूझकर अस्पताल में रोके रखा गया.हालांकि सरकारी नियमों के अनुसार, प्रसव के बाद जच्चा-बच्चा को कम से कम 48 घंटे तक अस्पताल में निगरानी में रखना अनिवार्य है.

पहले भी आ चुकी हैं शिकायतें

यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी गोविन्दगढ़ CHC में ‘मिठाई’ के नाम पर अवैध वसूली की शिकायतें कई बार सामने आ चुकी हैं, लेकिन हर बार शिकायत के बाद सिर्फ आश्वासन दिए गए और कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. जिसके कारण स्टाफ के मनोबल पर कोई असर नहीं पड़ा और वसूली का सिलसिला जारी रहा.

स्वास्थ्य विभाग की प्रतिक्रिया

मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया है. जब इस संबंध में जिम्मेदार अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि लिखित शिकायत मिलने पर ही कार्रवाई की जाएगी. इस रवैये पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज और प्रसव सेवाओं का लाभ लेने वाले गरीबों को हर बार लिखित शिकायत करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा?

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