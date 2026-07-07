/सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास रिसॉर्ट निर्माण पर NGT सख्त, केंद्र-राज्य सरकार को नोटिस, जांच समिति गठित

Alwar News: जयपुर सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास रिसोर्ट निर्माण का मामला एनजीटी तक पहुंचा है. पर्यावरण नियमों के उल्लंघन की जांच के लिए समिति का गठन किया है. NGT ने तथ्यात्मक जांच के लिए चार सदस्यों की कमेटी गठित की. वहीं केंद्र और राज्य सरकार के साथ अन्य पक्षकारों को नोटिस दिया गया है.

केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस

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अलवर का सरिस्का टाइगर रिजर्व इन दिनों बिना सफारी के ही चर्चाओं में है. टाइगर रिजर्व के निकट स्थित एक निजी रिसॉर्ट के निर्माण पर एनजीटी ने संज्ञान लिया है. रिसॉर्ट के निर्माण और संचालन में पर्यावरणीय नियमों के कथित उल्लंघन से संबंधित मामले में केंद्र, राज्य सरकार सहित संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है.

याचिका में आरोप लगाया गया है कि अलवर जिले की प्रतापगढ़ तहसील के गांव ग्वाड़ा कुंदाल में स्थित अनंता स्पा एंड रिसॉर्ट, अजबगढ़ का निर्माण आवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृतियों के बिना किया गया है. यह भी आरोप है कि रिसॉर्ट सरिस्का टाइगर रिजर्व की सीमा से लगभग एक किलोमीटर के भीतर स्थित है और इसमें 75 से अधिक कमरे, बैंक्वेट हॉल, स्विमिंग पूल और अन्य व्यावसायिक संरचनाएं विकसित की गई हैं.

6 सप्ताह के भीतर मांगा जवाब

याचिका में कहा गया है कि परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल से स्थापना और संचालन की सहमति, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से आवश्यक अनुमति, केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण से भू-जल दोहन के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किए गए.

आरोप है कि रिसॉर्ट का कुछ निर्माण ऐसे खसरा नंबर पर किया गया है, जो राजस्व अभिलेखों में 'गैर मुमकिन नाला' के रूप में दर्ज है. मामले की सुनवाई के दौरान अधिकरण ने माना कि आवेदन में पर्यावरण से संबंधित सवाल उठाए गए हैं. इसके बाद अधिकरण ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए छह सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

चार सदस्यों की कमेटी गठित

साथ ही एनजीटी ने मामले की तथ्यात्मक जांच के लिए चार सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया है, जिसमें प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जिला कलेक्टर अलवर, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, केंद्रीय भू-जल बोर्ड के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है. समिति को स्थल निरीक्षण कर छह सप्ताह के भीतर तथ्यात्मक कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को इस समिति का नोडल एजेंसी बनाया गया है. मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी.