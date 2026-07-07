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सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास रिसॉर्ट निर्माण पर NGT सख्त, केंद्र-राज्य सरकार को नोटिस, जांच समिति गठित

Alwar News: अलवर स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास बने एक निजी रिसॉर्ट के निर्माण को लेकर मामला NGT पहुंच गया है. पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन के आरोपों पर NGT ने केंद्र और राज्य सरकार समेत संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर चार सदस्यीय जांच समिति गठित की है.

Edited byAman SinghReported byAshish chauhan
Published: Jul 07, 2026, 07:53 PM|Updated: Jul 07, 2026, 07:53 PM
सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास रिसॉर्ट निर्माण पर NGT सख्त, केंद्र-राज्य सरकार को नोटिस, जांच समिति गठित
Image Credit: Alwar NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Alwar News: जयपुर सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास रिसोर्ट निर्माण का मामला एनजीटी तक पहुंचा है. पर्यावरण नियमों के उल्लंघन की जांच के लिए समिति का गठन किया है. NGT ने तथ्यात्मक जांच के लिए चार सदस्यों की कमेटी गठित की. वहीं केंद्र और राज्य सरकार के साथ अन्य पक्षकारों को नोटिस दिया गया है.

केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस

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अलवर का सरिस्का टाइगर रिजर्व इन दिनों बिना सफारी के ही चर्चाओं में है. टाइगर रिजर्व के निकट स्थित एक निजी रिसॉर्ट के निर्माण पर एनजीटी ने संज्ञान लिया है. रिसॉर्ट के निर्माण और संचालन में पर्यावरणीय नियमों के कथित उल्लंघन से संबंधित मामले में केंद्र, राज्य सरकार सहित संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है.

याचिका में आरोप लगाया गया है कि अलवर जिले की प्रतापगढ़ तहसील के गांव ग्वाड़ा कुंदाल में स्थित अनंता स्पा एंड रिसॉर्ट, अजबगढ़ का निर्माण आवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृतियों के बिना किया गया है. यह भी आरोप है कि रिसॉर्ट सरिस्का टाइगर रिजर्व की सीमा से लगभग एक किलोमीटर के भीतर स्थित है और इसमें 75 से अधिक कमरे, बैंक्वेट हॉल, स्विमिंग पूल और अन्य व्यावसायिक संरचनाएं विकसित की गई हैं.

6 सप्ताह के भीतर मांगा जवाब

याचिका में कहा गया है कि परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल से स्थापना और संचालन की सहमति, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से आवश्यक अनुमति, केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण से भू-जल दोहन के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किए गए.

आरोप है कि रिसॉर्ट का कुछ निर्माण ऐसे खसरा नंबर पर किया गया है, जो राजस्व अभिलेखों में 'गैर मुमकिन नाला' के रूप में दर्ज है. मामले की सुनवाई के दौरान अधिकरण ने माना कि आवेदन में पर्यावरण से संबंधित सवाल उठाए गए हैं. इसके बाद अधिकरण ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए छह सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

चार सदस्यों की कमेटी गठित

साथ ही एनजीटी ने मामले की तथ्यात्मक जांच के लिए चार सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया है, जिसमें प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जिला कलेक्टर अलवर, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, केंद्रीय भू-जल बोर्ड के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है. समिति को स्थल निरीक्षण कर छह सप्ताह के भीतर तथ्यात्मक कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को इस समिति का नोडल एजेंसी बनाया गया है. मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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