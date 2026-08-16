/अमित शाह के अलवर दौरे से पहले पुलिस हिरासत में NSUI छात्र, काला झंडा दिखाकर विरोध करने की थी तैयारी

Amit Shah Alwar Visit: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलवर दौरे से पहले पुलिस ने विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे NSUI कार्यकर्ताओं और छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की. पुलिस ने आरआर सर्किल से NSUI प्रदेश महासचिव विनोद जाटव, युवा नेता विशाल भाटी, प्रदेश सचिव अंकित गुर्जर, जिला उपाध्यक्ष अजय चौधरी सहित कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है.

काला झंडा दिखाकर विरोध दर्ज कराने की थी तैयारी

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NSUI और छात्र संगठनों की ओर से अमित शाह के कार्यक्रम के दौरान छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन की तैयारी की गई थी। प्रदर्शनकारी आरआर कॉलेज में जुटने वाले थे. प्रदर्शनकारियों के मुताबिक, वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के दौरान काले झंडे दिखाकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने की तैयारी में थे. प्रदर्शन में जंतर-मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज, छात्रसंघ चुनाव बहाल करने, खराब सड़कों और कथित मत्स्य घोटाले सहित कई मुद्दे उठाए जाने थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधन की शुरुआत आगामी स्थानीय निकाय चुनाव का जिक्र करते हुए की. मंच पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी, डॉ. किरोड़ी लाल मीणा, जवाहर सिंह बेढम और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ सहित अन्य नेता मौजूद रहे.

अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अलवर मेडिकल कॉलेज का नाम

अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने कहा कि अलवर मेडिकल कॉलेज का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया जाएगा. उन्होंने इसे अटल जी को हृदय से श्रद्धांजलि बताया. अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प पूरा हो रहा है. किसानों को सम्मान निधि मिल रही है और युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं.

उन्होंने अलवर को मिली नई सौगात का भी जिक्र किया. इसके साथ ही अलवर में सरस डेयरी के लिए तीन लाख लीटर क्षमता वाले प्लांट के शिलान्यास के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को बधाई दी. आगे अमित शाह ने कहा कि जल्द ही सरस डेयरी के इस प्लांट की क्षमता बढ़ाकर पांच लाख लीटर प्रतिदिन की जाएगी.

सरकार का लक्ष्य गांवों को सहकारिता के माध्यम से समृद्ध बनाना- अमित शाह

अमित शाह ने कहा कि आज डीबीटी के माध्यम से 152 करोड़ रुपये सीधे लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर किए गए हैं. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य गांवों को सहकारिता के माध्यम से समृद्ध बनाना है और 'सहकार से समृद्धि' के संकल्प के साथ गांवों का विकास किया जाएगा. कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के नेता आपसी विवाद में उलझे हुए हैं. उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में कांग्रेस का सूपड़ा साफ होने वाला है.

