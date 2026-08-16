Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Alwar
  • /अमित शाह के अलवर दौरे से पहले पुलिस हिरासत में NSUI छात्र, काला झंडा दिखाकर विरोध करने की थी तैयारी

अमित शाह के अलवर दौरे से पहले पुलिस हिरासत में NSUI छात्र, काला झंडा दिखाकर विरोध करने की थी तैयारी

Amit Shah Alwar Visit: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलवर दौरे से पहले NSUI कार्यकर्ताओं और छात्रों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर काले झंडे दिखाकर विरोध की तैयारी की, जिसके चलते पुलिस ने विनोद जाटव, विशाल भाटी, अंकित गुर्जर, अजय चौधरी समेत कई कार्यकर्ताओं को आरआर सर्किल से हिरासत में लिया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Jugal Kishore
Published:Aug 16, 2026, 06:08 PM IST | Updated:Aug 16, 2026, 06:08 PM IST
अमित शाह के अलवर दौरे से पहले पुलिस हिरासत में NSUI छात्र, काला झंडा दिखाकर विरोध करने की थी तैयारी
Image Credit: Amit Shah

Amit Shah Alwar Visit: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलवर दौरे से पहले पुलिस ने विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे NSUI कार्यकर्ताओं और छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की. पुलिस ने आरआर सर्किल से NSUI प्रदेश महासचिव विनोद जाटव, युवा नेता विशाल भाटी, प्रदेश सचिव अंकित गुर्जर, जिला उपाध्यक्ष अजय चौधरी सहित कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है.

काला झंडा दिखाकर विरोध दर्ज कराने की थी तैयारी

Add Zee News as a Preferred Source

NSUI और छात्र संगठनों की ओर से अमित शाह के कार्यक्रम के दौरान छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन की तैयारी की गई थी। प्रदर्शनकारी आरआर कॉलेज में जुटने वाले थे. प्रदर्शनकारियों के मुताबिक, वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के दौरान काले झंडे दिखाकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने की तैयारी में थे. प्रदर्शन में जंतर-मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज, छात्रसंघ चुनाव बहाल करने, खराब सड़कों और कथित मत्स्य घोटाले सहित कई मुद्दे उठाए जाने थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधन की शुरुआत आगामी स्थानीय निकाय चुनाव का जिक्र करते हुए की. मंच पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी, डॉ. किरोड़ी लाल मीणा, जवाहर सिंह बेढम और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ सहित अन्य नेता मौजूद रहे.

अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अलवर मेडिकल कॉलेज का नाम

अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने कहा कि अलवर मेडिकल कॉलेज का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया जाएगा. उन्होंने इसे अटल जी को हृदय से श्रद्धांजलि बताया. अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प पूरा हो रहा है. किसानों को सम्मान निधि मिल रही है और युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं.

उन्होंने अलवर को मिली नई सौगात का भी जिक्र किया. इसके साथ ही अलवर में सरस डेयरी के लिए तीन लाख लीटर क्षमता वाले प्लांट के शिलान्यास के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को बधाई दी. आगे अमित शाह ने कहा कि जल्द ही सरस डेयरी के इस प्लांट की क्षमता बढ़ाकर पांच लाख लीटर प्रतिदिन की जाएगी.

सरकार का लक्ष्य गांवों को सहकारिता के माध्यम से समृद्ध बनाना- अमित शाह

अमित शाह ने कहा कि आज डीबीटी के माध्यम से 152 करोड़ रुपये सीधे लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर किए गए हैं. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य गांवों को सहकारिता के माध्यम से समृद्ध बनाना है और 'सहकार से समृद्धि' के संकल्प के साथ गांवों का विकास किया जाएगा. कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के नेता आपसी विवाद में उलझे हुए हैं. उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में कांग्रेस का सूपड़ा साफ होने वाला है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Alwar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Amit Shah In Jodhpur: जयपुर में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा: पुलिस कांस्टेबल नियुक्ति और उच्च स्तरीय बैठक

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Amit Shah
Alwar news
Rajasthan news

About the Author

Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अमित शाह के अलवर दौरे से पहले पुलिस हिरासत में NSUI छात्र, काला झंडा दिखाकर विरोध करने की थी तैयारी
2
3
4
5