/भिवाड़ी में आधी रात को मचा हड़कंप, ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग से मचा हाहाकार, लपटें देख प्रशासन की फुली सांस

Oil Factory Fire Bhiwadi: भिवाड़ी के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में आधी रात को एक ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. इस हादसे से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. गनीमत रही कि आग लगने के समय फैक्ट्री में कोई मजदूर काम पर नहीं था, जिससे बड़ी जनहानी टल गई. हालांकि, फैक्ट्री परिसर में बने श्रमिक क्वार्टर में करीब एक दर्जन से ज्यादा मजदूर सो रहे थे. उन्होंने आग की लपटें देखते ही तुरंत फैक्ट्री मालिक को सूचना दी.



आग की सूचना और दमकल की दौड़

आग की सूचना मिलते ही भिवाड़ी, खुशखेड़ा और हरियाणा के रेवाड़ी से कई दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. फायर ब्रिगेड की टीमें आग बुझाने का पुरजोर प्रयास करने लगीं, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थीं कि पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया. आसमान में उठती काली धुएं की मोटी चादर और लपटों का भयानक नजारा देखकर आसपास के लोग भी घबरा गए. आधी रात का यह हादसा पूरे इलाके में दहशत फैलाने वाला साबित हुआ.



केमिकल और गत्ता प्लांट की वजह से प्रशासन की फुली सांस

सबसे बड़ी चिंता इस बात की थी कि आग लगी फैक्ट्री के ठीक बगल में एक केमिकल प्लांट था और पीछे की तरफ गत्ता प्लांट (कार्डबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट) स्थित था. केमिकल प्लांट में रखे गए रसायनों के कारण आग और भड़कने या बड़े धमाके होने का खतरा था. अगर आग इन प्लांट्स तक पहुंच जाती तो स्थिति और भी भयावह हो सकती थी. इसी वजह से प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया. आसपास के इलाकों के लोगों को खाली करवाने के लिए पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमें लगातार लगी रहीं. लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया. अधिकारियों ने कहा कि केमिकल और गत्ता प्लांट की मौजूदगी ने स्थिति को बेहद संवेदनशील बना दिया था, इसलिए कोई भी रिस्क नहीं लिया जा रहा था.



मजदूरों की सूझबूझ से टली बड़ी त्रासदी

फैक्ट्री में आग लगने के समय मजदूर क्वार्टर में सो रहे थे. उन्होंने आग की लपटें देखकर तुरंत अलर्ट किया और मालिक को फोन कर सूचना दी. अगर मजदूरों की यह त्वरित प्रतिक्रिया न होती तो स्थिति और गंभीर हो सकती थी. गनीमत रही कि काम का समय खत्म होने के बाद फैक्ट्री खाली थी, वरना बड़े पैमाने पर जान-माल का नुकसान हो सकता था.



आग बुझाने के प्रयास और वर्तमान स्थिति

दमकल की कई गाड़ियां लगातार पानी की बौछार कर रही थीं. आग को पूरी तरह काबू में लाने में काफी समय लगा. रात भर की मशक्कत के बाद सुबह तक आग पर कुछ हद तक काबू पा लिया गया, लेकिन पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई. प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट या किसी रासायनिक प्रतिक्रिया को आग लगने का कारण माना जा रहा है. पुलिस और फायर विभाग की टीम मौके पर जांच कर रही है.

औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर उठे सवाल

भिवाड़ी का खुशखेड़ा इलाका औद्योगिक क्षेत्र है, जहां कई फैक्टरियां संचालित होती हैं. इस हादसे ने एक बार फिर औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. विशेषकर केमिकल प्लांट के पास ऑयल फैक्ट्री जैसे संवेदनशील यूनिट्स की मौजूदगी को लेकर चिंता जताई जा रही है. प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि इस मामले की गहन जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही, आसपास की फैक्टरियों में सुरक्षा उपकरणों और फायर सेफ्टी सिस्टम की जांच तेज कर दी गई है. इस भीषण आग ने पूरे इलाके को झकझोर दिया. स्थानीय लोगों में अब रात के समय भी सुरक्षा को लेकर डर का माहौल है. प्रशासन और फायर विभाग की टीमें लगातार निगरानी रख रही हैं ताकि कोई और हादसा न हो.

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