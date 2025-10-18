नाती के पहले जन्मदिन पर मिलने जा रहे थे नाना-नानी का एक्सीडेंट, हादसे में नाना की मौत

Zee Rajasthan
Alwar News: राजस्थान में अलवर जिले के कठूमर थाना क्षेत्र में ग्राम टिटपुरी के पास गुरुवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में 55 वर्षीय रतनलाल पुत्र बृजलाल की मृत्यु हो गई जबकि उनकी पत्नी किशना देवी (45) गंभीर रूप से घायल हो गईं. दोनों दंपति मोटरसाइकिल से अपनी बेटी के पुत्र के पहले जन्मदिन में शामिल होने के लिए ग्राम गारू जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ.

Alwar News: जिले के कठूमर थाना क्षेत्र में ग्राम टिटपुरी के पास गुरुवार देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में 55 वर्षीय रतनलाल पुत्र बृजलाल की मृत्यु हो गई जबकि उनकी पत्नी किशना देवी (45) गंभीर रूप से घायल हो गईं. दोनों दंपति मोटरसाइकिल से अपनी बेटी के पुत्र के पहले जन्मदिन में शामिल होने के लिए ग्राम गारू जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ.

घटनास्थल के अनुसार टिटपुरी गांव के पास सड़क किनारे खड़ी एक ट्रॉली से रतनलाल की सवार मोटरसाइकिल जा टकराई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक पर सवार रतनलाल की मौके पर ही मौत हो गई. पीछे बैठी किशना देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं और बेहोशी की स्थिति में पड़ी मिलीं.

सूचना पाकर कठूमर थाना की टीम, जिनके साथ असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर उमरदीन भी उपस्थित थे, तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने प्रथम दृष्टया मुठभेड़ और दुर्घटना स्थल की तलाशी के बाद मृतक के शव को कठूमर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) पहुंचाया और मोर्चरी में रखवाया गया. वहीं गंभीर रूप से घायल किशना देवी को प्राथमिक उपचार दिया गया.

कठूमर CHC के चिकित्सा प्रभारी डॉ. जवाहर सैनी ने बताया कि किशना देवी के सिर पर गंभीर चोट के निशान हैं और उनकी स्थिति नाजुक होने के कारण उन्हें उच्च चिकित्सा केन्द्र में रेफर कर दिया गया है. पुलिस ने दुर्घटना की वजह और सड़क किनारे खड़ी ट्रॉली किसकी थी, इसकी शिनाख्त व दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



