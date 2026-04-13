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अलवर के खेड़ली में दर्दनाक सड़क हादसा: ट्रैक्टर की टक्कर से युवक की मौत, एक गंभीर घायल

Rajatshan: खेड़ली क्षेत्र में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें सौंखरी गांव निवासी वीर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई. दूसरा युवक अतर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे हायर सेंटर रेफर किया गया.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Reported ByJugal Kishore
Published:Apr 13, 2026, 02:17 PM IST | Updated:Apr 13, 2026, 02:17 PM IST

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अलवर के खेड़ली में दर्दनाक सड़क हादसा: ट्रैक्टर की टक्कर से युवक की मौत, एक गंभीर घायल


Alwar: अलवर जिले के खेड़ली क्षेत्र में रविवार को एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार दो युवकों को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक की हालत गंभीर बनी हुई है.

हादसे का विवरण
सौंखरी गांव निवासी अतर सिंह और वीर सिंह अपने दोस्तों के साथ धोलागढ़ देवी के दर्शन करने के लिए मोटरसाइकिल से जा रहे थे. बसेठ और नूनिया गांव के बीच एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार दोनों युवक सड़क पर जा गिरे.


एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर
हादसे में वीर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई. घायल अतर सिंह को तुरंत उप जिला अस्पताल खेड़ली ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक उपचार देकर बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया. अतर सिंह की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है.

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धोलागढ़ मेले से लौटते समय हुआ हादसा
जानकारी के अनुसार, दोनों युवक सौंखरी गांव में धोलागढ़ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए धर्मार्थ प्याऊ (पानी की छाया) लगा रहे थे. प्याऊ के समापन के बाद वे दोस्तों के साथ धोलागढ़ देवी के दर्शन करने जा रहे थे. उसी दौरान यह दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हो गया.

आक्रोशित भीड़ ने तोड़े गाड़ी के शीशे
हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर भारी भीड़ जुट गई. आक्रोशित लोगों ने गुस्से में एक राहगीर की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए. विक्रम योगी नामक व्यक्ति, जो अपने परिवार के साथ मेले में जा रहा था, उसकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया.

पुलिस की कार्रवाई
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. मृतक वीर सिंह के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया. पुलिस ने पंचनामा तैयार कर मामला दर्ज कर लिया है और ट्रैक्टर चालक की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि हादसे में ट्रैक्टर की तेज रफ्तार मुख्य कारण रही. जांच में यह भी पता लगाया जाएगा कि ट्रैक्टर चालक ने ओवरस्पीडिंग की थी या ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया था.


परिवार में मातम
मृतक वीर सिंह के परिवार में कोहराम मचा हुआ है. परिजन अस्पताल पहुंचकर रो-रोकर बुरा हाल कर रहे थे. वीर सिंह परिवार का इकलौता बेटा था, जिससे पूरे परिवार पर गहरा सदमा लगा है. खेड़ली क्षेत्र में पिछले कुछ समय से सड़क हादसों में वृद्धि देखी जा रही है. तेज रफ्तार वाहन और बदहाल सड़कें हादसों का मुख्य कारण बताई जा रही हैं. स्थानीय लोग प्रशासन से बेहतर सड़क सुरक्षा और चेकिंग अभियान चलाने की मांग कर रहे हैं.

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