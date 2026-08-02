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कबाड़ी की दुकान पर मिली खून से भरी थैलियां, खतरनाक कचरा देख फैली सनसनी

Alwar Biomedical Waste: राजस्थान के अलवर जिले में अंबेडकर नगर स्थित एक कबाड़ी की दुकान पर छापेमारी के दौरान एक टन से अधिक खतरनाक बायो मेडिकल वेस्ट बरामद हुआ. मौके पर खून से भरी थैलियां, इस्तेमाल की गई सिरिंज, निडिल, ग्लूकोज की बोतलें और यूज्ड ग्लव्स खुले में पड़े मिले.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Jugal Kishore
Published:Aug 02, 2026, 08:14 AM IST | Updated:Aug 02, 2026, 08:14 AM IST
कबाड़ी की दुकान पर मिली खून से भरी थैलियां, खतरनाक कचरा देख फैली सनसनी
Image Credit: Alwar Biomedical Waste

Medical Waste Disposal: राजस्थान के अलवर जिले में खतरनाक बायो मेडिकल वेस्ट के अवैध निस्तारण का बड़ा मामला सामने आया है. शहर के अंबेडकर नगर में मुख्य सड़क के पास स्थित एक कबाड़ी की दुकान पर छापेमारी के दौरान एक टन से अधिक बायो मेडिकल वेस्ट बरामद किया गया. कार्रवाई के दौरान टीम को खून से भरी थैलियां, इस्तेमाल की गई सिरिंज, निडिल, ग्लूकोज की बोतलें, यूज्ड ग्लव्स और अन्य संक्रमित मेडिकल कचरा खुले में पड़ा मिला. इतनी बड़ी मात्रा में खतरनाक कचरा मिलने से पूरे इलाके में संक्रमण फैलने की आशंका बढ़ गई है.


अस्पतालों के कचरे के निस्तारण पर सवाल
शनिवार को बायो मेडिकल वेस्ट प्लांट की टीम ने सम्राट नामक कबाड़ी की दुकान पर कार्रवाई की. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि शहर के कुछ अस्पतालों का बायो मेडिकल वेस्ट निर्धारित ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाने के बजाय कथित तौर पर सीधे कबाड़ियों या डंपिंग यार्ड तक पहुंचाया जा रहा था. टीम ने मौके से पूरे बायो मेडिकल वेस्ट को जब्त कर लिया. अब यह जांच की जा रही है कि यह कचरा किन अस्पतालों से आया और इसमें किन लोगों की भूमिका रही.

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स्थानीय लोगों ने जताई चिंता
स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि कबाड़ी की दुकान के आसपास लंबे समय से बदबू और गंदगी की समस्या बनी हुई थी. उनका आरोप है कि कई बार बायो मेडिकल वेस्ट से खून टपकता हुआ दिखाई देता था, जिससे आसपास के लोगों में संक्रमण का डर बना रहता था. पड़ोसी दुकानदार राजेश ने बताया कि करीब 15 दिन पहले यहां काम करने वाली एक महिला गंभीर रूप से बीमार हो गई थी. इसके अलावा क्षेत्र में मच्छरों की संख्या बढ़ने से त्वचा संबंधी समस्याएं और फफोलों जैसी शिकायतें भी सामने आई हैं.


विशेषज्ञों ने बताया गंभीर खतरा
बायो मेडिकल वेस्ट प्लांट के विशेषज्ञ अरविंद सिंह ने बताया कि संक्रमित मरीज की इस्तेमाल की गई एक निडिल भी किसी स्वस्थ व्यक्ति को गंभीर संक्रमण दे सकती है. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में संक्रमण इतना गंभीर हो सकता है कि प्रभावित अंग को काटने तक की नौबत आ सकती है. वहीं आईटी ऑपरेटर तरुण कुमार ने कहा कि बायो मेडिकल वेस्ट का खुले में पड़ा रहना स्वास्थ्य नियमों का गंभीर उल्लंघन है. इसके संपर्क में आने से सांस संबंधी संक्रमण, त्वचा रोग और अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.


जांच जारी, कार्रवाई की तैयारी
प्राथमिक जांच में यह आशंका भी सामने आई है कि बायो मेडिकल वेस्ट उठाने वाले कुछ वाहन अस्पतालों का कचरा निर्धारित प्लांट तक ले जाने के बजाय सीधे कबाड़ियों तक पहुंचा रहे थे. मामले की शिकायत सीएमएचओ और अलवर जिला कलेक्टर को भेज दी गई है. प्रशासन अब संबंधित अस्पतालों, कचरा परिवहन से जुड़े लोगों और कबाड़ियों की भूमिका की जांच कर रहा है. अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यह मामला स्वास्थ्य सुरक्षा, अस्पतालों की जवाबदेही और बायो मेडिकल वेस्ट प्रबंधन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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