Alwar News: अलवर जिले में रामगढ़ कस्बे की गुरु नानक कॉलोनी रविवार सुबह अचानक अफरा-तफरी के माहौल में तब्दील हो गई. जब घर के बाहर खड़ी एक कार अचानक भीषण आग की चपेट में आ गई.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Swadesh kapil
Published: Sep 28, 2025, 04:29 PM IST | Updated: Sep 28, 2025, 04:29 PM IST

नई नवेली गाड़ी का पलक झपकते हुआ अंत, भीषण आग में जलकर हुई राख

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले में रामगढ़ कस्बे की गुरु नानक कॉलोनी रविवार सुबह अचानक अफरा-तफरी के माहौल में तब्दील हो गई. जब घर के बाहर खड़ी एक कार अचानक भीषण आग की चपेट में आ गई. सुबह करीब 10 बजे लगी इस आग ने कुछ ही मिनटों में गाड़ी को खाक कर दिया.

धुआं और लपटें इतनी तेज थीं, कि दूर-दूर तक लोग घरों से बाहर निकल आए और मौके पर हड़कंप मच गया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गाड़ी सीएनजी और पेट्रोल से चलने वाली थी. जैसे ही उसमें आग लगी, धमाकों जैसी आवाजें आने लगीं. जिससे मोहल्ले में दहशत फैल गई.

स्थानीय लोगों ने तुरंत पानी और मिट्टी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें इतनी प्रचंड थी कि गाड़ी को बचाना संभव ही नहीं रहा. धीरे-धीरे पूरी कार धू-धू कर जलकर कबाड़ बन गई.

गाड़ी के मालिक कमलजीत सिंह पुत्र परमजीत सिंह ने बताया कि सुबह उन्होंने सुज़ुकी ग्रैंड विटारा कार की सफाई कर उसे घर के बाहर खड़ा किया था और नहाने के लिए अंदर चले गए. गाड़ी बंद खड़ी थी, लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक उसमें आग लग गई. कमलजीत सिंह का कहना है कि यह गाड़ी उन्होंने अभी दो माह पहले ही खरीदी थी.

ऐसे में उनका नुकसान लाखों रुपये का हो गया. घटना की सूचना पर रामगढ़ पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मोहल्लेवालों को अग्निशामक यंत्र उपलब्ध कराए. हालांकि तब तक कार पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी. इस हादसे ने मोहल्ले में डर का माहौल पैदा कर दिया.

इधर पड़ोसी सन्नी सिंह ने बड़ा सवाल उठाते हुए कहा कि गुरु नानक कॉलोनी जाने वाला रास्ता अतिक्रमण की वजह से बेहद संकरा हो चुका है. ऐसे में अगर आग और फैलती या किसी घर में लग जाती, तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी समय पर मौके पर पहुंच ही नहीं पाती.

उन्होंने यह भी बताया कि रेलवे फाटक सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक बंद रहता है. जिससे राहत और बचाव कार्यों में अक्सर देरी होती है. इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में नगर पालिका प्रशासन को लेकर आक्रोश है.

लोगों का कहना है कि कॉलोनी में अवैध अतिक्रमण हटाने और फायर ब्रिगेड के सुगम रास्ते की व्यवस्था करने के लिए प्रशासन को ठोस कदम उठाने होंगे. वरना ऐसी घटनाएं बड़ी त्रासदी का कारण बन सकती हैं. रामगढ़ में रविवार सुबह का यह हादसा लोगों के लिए सबक बन गया है कि सुरक्षा और सतर्कता में जरा सी चूक कितनी बड़ी अनहोनी का रूप ले सकती है.

