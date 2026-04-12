पेप्सी में नशीला पदार्थ मिलाकर महिला को किया बेहोश, फिर खेत में ले जाकर कर डाला बड़ा कांड

Alwar Crime News: क्षेत्र में एक सनसनीखेज और चौंकाने वाली लूट की घटना ने स्थानीय लोगों में खासा रोहर पैदा कर दिया है. कठूमर थाना क्षेत्र के अंतर्गत चांदपुर गांव की निवासी यशोदा बाई पत्नी मोहन सिंह पर नशीला पदार्थ मिलाकर उन्हें बेहोश करने के बाद लूटपाट का मामला सामने आया है. पीड़िता महिला ने शनिवार को पुलिस उपाधीक्षक के समक्ष पहुंचकर पूरे मामले की विस्तृत जानकारी दी और अपने पति के साथ एकत्र किए गए महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज भी सौंपे. उन्होंने पुलिस से इस मामले का शीघ्र खुलासा करने और दोषियों को सख्त सजा दिलाने की मांग की है.



पीड़िता यशोदा बाई ने पुलिस को बताया कि 6 अप्रैल 2026 को वह अपने पीहर गांव डीग जा रही थीं. इस दौरान कठूमर बस स्टैंड पर उनकी मुलाकात एक अज्ञात महिला से हुई, जिसने उनके साथ चलने का प्रस्ताव रखा. दोनों महिलाएं साथ-साथ आगे बढ़ रही थीं कि कुछ देर बाद एक अज्ञात व्यक्ति उनके पास आया और पेप्सी की बोतल लेकर आया. उस व्यक्ति ने तीनों को पेप्सी पिलाई. बची हुई पेप्सी को बाद में मसारी रोड के पास उन्होंने फिर से पी लिया.

पेप्सी पीने के बाद यशोदा बाई बेहोश हो गई. आरोपियों ने उसे जबरन बाइक पर बैठाकर ले गए. रास्ते में जब उसे होश आया और उसने विरोध किया, तो आरोपी उसे खेतों की ओर ले गए. वहां उसके कंधे पर धारदार हथियार से हमला किया गया और सिर पर कट्टा तानकर डराया गया.

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इसके बाद आरोपियों ने महिला के सोने के कुंडल, अंगूठी, मंगलसूत्र, चांदी की पाजेब और बैग में रखे करीब एक हजार रुपये लूट लिए.

होश में आने के बाद पीड़िता ने एक राहगीर के मोबाइल से अपने पति को सूचना दी. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. जांच के दौरान पुलिस को आसपास के सीसीटीवी फुटेज मिले, जिनमें पीड़िता और आरोपी भरीथल में सुबह 11:34 बजे और कटारा स्थित नायरा पेट्रोल पंप पर 12:12 बजे पेट्रोल भरवाते नजर आए.

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