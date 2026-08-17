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अलवर PHED में गड़बड़ी के आरोपों पर नया मोड़, 10 इंजीनियर्स के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश खारिज

Alwar PHED: अलवर PHED से जुड़े कथित गड़बड़ी के मामले में नया मोड़ आया है. 10 अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ लगे आरोपों को खारिज करने की सिफारिश की गई है, जबकि इसी मामले में दो एक्सईएन के खिलाफ पहले ही चार्जशीट की कार्रवाई हो चुकी है. अब अंतिम फैसला क्वालिटी कंट्रोल विंग को लेना है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Ashish chauhan
Published:Aug 17, 2026, 03:58 PM IST | Updated:Aug 17, 2026, 03:58 PM IST
अलवर PHED में गड़बड़ी के आरोपों पर नया मोड़, 10 इंजीनियर्स के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश खारिज
Image Credit: Rajasthan PHED

Rajasthan PHED: अलवर PHED एक बार फिर चर्चा में है. पेयजल से जुड़े करोड़ों रुपये के कामों में कथित गड़बड़ी के आरोपों के मामले में अब जांच की दिशा ने नया मोड़ ले लिया है. एनसीआर वृत्त अलवर के अधीक्षण अभियंता की रिपोर्ट में 10 अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज करने की सिफारिश की गई है. हालांकि, इस मामले में अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है. संबंधित दस्तावेज फिलहाल क्वालिटी कंट्रोल विंग के स्तर पर विचाराधीन बताए जा रहे हैं.


मामला सामने आने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर है कि एक ही प्रकरण में दो एक्सईएन के खिलाफ चार्जशीट की कार्रवाई हो चुकी है, जबकि अन्य अधिकारियों के मामले में आरोपों को खारिज करने की सिफारिश सामने आई है. इसी वजह से अब इस पूरे मामले में अलग-अलग स्तर पर हुई कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं.

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करोड़ों के कामों से जुड़ा है मामला
मामला PHED के एनसीआर द्वितीय खंड में पेयजल कार्यों से जुड़ा बताया जा रहा है. शिकायत में बिना सक्षम स्वीकृति के करोड़ों रुपये के काम कराए जाने सहित कई आरोप लगाए गए थे. इसके अलावा नलकूपों की गहराई और हैंडपंपों के प्लेटफॉर्म से जुड़ी राशि की स्वीकृति को लेकर भी सवाल उठाए गए थे.


इन शिकायतों के बाद संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से जवाब मांगे गए. उनके स्तर से प्रस्तुत किए गए दस्तावेज, प्रतिवेदन और अन्य साक्ष्यों की जांच के बाद एनसीआर वृत्त अलवर के अधीक्षण अभियंता की ओर से रिपोर्ट तैयार की गई.


10 अधिकारियों पर लगे आरोप खारिज करने की सिफारिश
रिपोर्ट में संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों की ओर से पेश किए गए जवाब और दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज करने की सिफारिश की गई है. यानी मौजूदा रिपोर्ट के स्तर पर इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश नहीं की गई.


रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि अधीक्षण अभियंता की सिफारिश से सहमति जताते हुए मामले को आगे आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा गया है. हालांकि, यहां यह समझना जरूरी है कि आरोप खारिज करने की सिफारिश और अंतिम रूप से क्लीन चिट मिलना एक ही बात नहीं है.


इन अधिकारियों के नाम रिपोर्ट में शामिल
रिपोर्ट में जिन अधिकारियों और कर्मचारियों का उल्लेख किया गया है, उनमें कनिष्ठ अभियंता राघवेन्द्र सिंह, सहायक अभियंता शिवदयाल मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय राजीव लोचन जांगिड़, कनिष्ठ अभियंता संजय कुमार, भगवान सिंह, सहायक अभियंता चयन सिंह मीणा, सहायक अभियंता अनिल कुमार वर्मा, कनिष्ठ अभियंता संजय कुमार वर्मा और कनिष्ठ अभियंता प्रकाश चन्द्र मीणा के नाम शामिल हैं. इन अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच के बाद रिपोर्ट में आरोपों को खारिज करने की सिफारिश की गई है. अब मामला आगे किस दिशा में जाता है, यह क्वालिटी कंट्रोल विंग के निर्णय पर निर्भर करेगा.


दो XEN पर पहले ही हो चुकी चार्जशीट की कार्रवाई
इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह है कि दो एक्सईएन के खिलाफ पहले ही चार्जशीट की कार्रवाई की जा चुकी है. इनमें राजेश मीणा और नरेंद्र गुप्ता के नाम शामिल हैं. यहीं से मामले को लेकर सवाल और ज्यादा चर्चा में आ गए हैं. एक तरफ दो एक्सईएन के खिलाफ चार्जशीट की कार्रवाई हुई, वहीं दूसरी तरफ अन्य अधिकारियों के खिलाफ लगे आरोपों को खारिज करने की सिफारिश सामने आई है. अब यह देखना अहम होगा कि अलग-अलग अधिकारियों के मामले में कार्रवाई का आधार क्या रहा और आगे क्वालिटी कंट्रोल विंग इस रिपोर्ट पर क्या फैसला लेता है.


अभी किसी को अंतिम क्लीन चिट नहीं

मामले को लेकर चीफ इंजीनियर क्वालिटी कंट्रोल का चार्ज संभाल रहे प्रवीण आकोदिया ने स्पष्ट किया है कि पूरा मामला फिलहाल क्वालिटी कंट्रोल विंग में विचाराधीन है. उनके मुताबिक अभी विंग की ओर से किसी को क्लीन चिट नहीं दी गई है. इसका मतलब साफ है कि अधीक्षण अभियंता की रिपोर्ट में भले ही आरोपों को खारिज करने की सिफारिश की गई हो, लेकिन अंतिम फैसला अभी बाकी है. क्वालिटी कंट्रोल विंग पूरे मामले की जांच और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय करेगा.


अब अंतिम फैसले का इंतजार

अलवर PHED से जुड़े इस मामले में अब निगाहें क्वालिटी कंट्रोल विंग की कार्रवाई पर टिकी हैं. फिलहाल एक रिपोर्ट में 10 अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ आरोपों को खारिज करने की सिफारिश की गई है, लेकिन इसे अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता. वहीं, दो एक्सईएन के खिलाफ पहले ही चार्जशीट की कार्रवाई होने के कारण पूरे मामले में कार्रवाई के अलग-अलग पहलुओं पर चर्चा हो रही है. अब सवाल यही है कि क्वालिटी कंट्रोल विंग इस रिपोर्ट पर क्या फैसला लेता है और क्या आगे किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होती है या मामले में आरोपों को अंतिम रूप से खारिज कर दिया जाता है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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