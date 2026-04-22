/एक्सप्रेस-वे पर वर्दी का कहर! लेन-ड्राइविंग जागरूकता के नाम पर युवक की पिटाई, कांस्टेबल लाइन हाजिर

Alwar Crime News: नौगांवा थाना पुलिस की कार्यशैली एक बार फिर सवालों के घेरे में है. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर वाहन चालकों को लेन-ड्राइविंग के लिए जागरूक करने गई पुलिस टीम खुद ही कानून की धज्जियां उड़ाती नजर आई. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक कांस्टेबल खुलेआम एक युवक पर हाथ उठाता दिखाई दे रहा है, जिससे पुलिस की छवि पर गहरा धब्बा लगा है.



मामला तूल पकड़ने के बाद एएसपी प्रियंका रघुवंशी के निर्देश पर आरोपी कांस्टेबल अनुराग को तत्काल लाइन हाजिर कर दिया गया है. वहीं पूरे प्रकरण की जांच रामगढ़ डीएसपी पिंटू कुमार को सौंपी गई है. डीएसपी पिंटू कुमार के अनुसार, वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है. घटना सोमवार की बताई जा रही है, जब नौगांवा थाना पुलिस एक्सप्रेस-वे पर लेन-ड्राइविंग को लेकर अभियान चला रही थी. इसी दौरान एक युवक से कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मामला मारपीट तक पहुंच गया.

आरोप है कि कांस्टेबल अनुराग ने न केवल अपनी वर्दी की गरिमा को तार-तार किया, बल्कि युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की. मौके पर मौजूद लोगों ने इस शर्मनाक घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. घायल युवक की पहचान ट्रक चालक के रूप में हुई है, जिसे गंभीर हालत में अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. पीड़ित के भाई हाकम दीन ने आरोप लगाया कि उसका भाई राजू एक्सप्रेस-वे से गुजर रहा था, तभी गश्त कर रही पुलिस टीम से उसका विवाद हो गया.