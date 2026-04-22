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एक्सप्रेस-वे पर वर्दी का कहर! लेन-ड्राइविंग जागरूकता के नाम पर युवक की पिटाई, कांस्टेबल लाइन हाजिर

Delhi Mumbai Expressway: अलवर जिले में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर लेन ड्राइविंग को लेकर चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के दौरान पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए.

Edited byAnsh RajReported byJugal Kishore
Published: Apr 22, 2026, 09:53 AM|Updated: Apr 22, 2026, 09:53 AM
एक्सप्रेस-वे पर वर्दी का कहर! लेन-ड्राइविंग जागरूकता के नाम पर युवक की पिटाई, कांस्टेबल लाइन हाजिर
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Alwar Crime News: नौगांवा थाना पुलिस की कार्यशैली एक बार फिर सवालों के घेरे में है. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर वाहन चालकों को लेन-ड्राइविंग के लिए जागरूक करने गई पुलिस टीम खुद ही कानून की धज्जियां उड़ाती नजर आई. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक कांस्टेबल खुलेआम एक युवक पर हाथ उठाता दिखाई दे रहा है, जिससे पुलिस की छवि पर गहरा धब्बा लगा है.


मामला तूल पकड़ने के बाद एएसपी प्रियंका रघुवंशी के निर्देश पर आरोपी कांस्टेबल अनुराग को तत्काल लाइन हाजिर कर दिया गया है. वहीं पूरे प्रकरण की जांच रामगढ़ डीएसपी पिंटू कुमार को सौंपी गई है. डीएसपी पिंटू कुमार के अनुसार, वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है. घटना सोमवार की बताई जा रही है, जब नौगांवा थाना पुलिस एक्सप्रेस-वे पर लेन-ड्राइविंग को लेकर अभियान चला रही थी. इसी दौरान एक युवक से कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मामला मारपीट तक पहुंच गया.

आरोप है कि कांस्टेबल अनुराग ने न केवल अपनी वर्दी की गरिमा को तार-तार किया, बल्कि युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की. मौके पर मौजूद लोगों ने इस शर्मनाक घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. घायल युवक की पहचान ट्रक चालक के रूप में हुई है, जिसे गंभीर हालत में अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. पीड़ित के भाई हाकम दीन ने आरोप लगाया कि उसका भाई राजू एक्सप्रेस-वे से गुजर रहा था, तभी गश्त कर रही पुलिस टीम से उसका विवाद हो गया.


आरोप है कि पुलिसकर्मी ने 200 रुपये की मांग की और पैसे न देने पर उसके भाई को बेरहमी से पीटा गया. अब सवाल यह है कि क्या जागरूकता के नाम पर आम जनता के साथ इस तरह का व्यवहार जायज है? फिलहाल जांच जारी है, लेकिन इस घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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