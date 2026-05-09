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गरीब परिवार की बेटियों की शादी में आगे आए भगवान! अपने घर से विधि-विधान के साथ कराया विवाह

Alwar Marriage News: अलवर जिले में राजगढ़ क्षेत्र के पलवा गांव में मानवता और सामाजिक जिम्मेदारी की मिसाल पेश करते हुए एक पुलिसकर्मी ने दो जरूरतमंद बेटियों के विवाह की पूरी जिम्मेदारी उठाई.

Edited byAman SinghUpdated byAman Singh
Published: May 09, 2026, 12:24 PM|Updated: May 09, 2026, 12:24 PM
गरीब परिवार की बेटियों की शादी में आगे आए भगवान! अपने घर से विधि-विधान के साथ कराया विवाह
Image Credit: Palwa Village Wedding

Rajasthan Marriage News: राजस्थान के अलवर जिले में राजगढ़ क्षेत्र के पलवा गांव में मानवता और सामाजिक जिम्मेदारी की मिसाल पेश करते हुए एक पुलिसकर्मी ने दो जरूरतमंद बेटियों के विवाह की पूरी जिम्मेदारी उठाई. पुलिस विभाग में कार्यरत भगवान सहाय मीणा और उनकी पत्नी मुस्कान मीणा ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की दो बेटियों की शादी अपने घर से विधि-विधान और उत्साह के साथ संपन्न कराई.

बताया गया कि दोनों बेटियों की मां का पहले ही निधन हो चुका है, जबकि उनके पिता मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं. आर्थिक तंगी के चलते बेटियों के विवाह में कठिनाई आ रही थी. ऐसे में भगवान सहाय मीणा ने आगे आकर न केवल शादी का जिम्मा लिया, बल्कि अपनी पत्नी के साथ मिलकर कन्यादान भी किया और पिता का कर्तव्य निभाया.

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भगवान सहाय मीणा सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं, उनकी पत्नी मुस्कान मीणा भी सेवा भाव और आध्यात्मिक विचारों के लिए जानी जाती हैं. इस सराहनीय कार्य में उनके परिवार, विशेष रूप से उनके बड़े भाई का भी सहयोग रहा.

विवाह समारोह में आसपास के गांवों के जनप्रतिनिधि और कई गणमान्य नागरिक शामिल हुए और इस पहल की सराहना की. यह आयोजन समाज में आपसी सहयोग और मानवीय संवेदनाओं का प्रेरक उदाहरण बनकर सामने आया.

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Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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