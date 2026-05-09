/गरीब परिवार की बेटियों की शादी में आगे आए भगवान! अपने घर से विधि-विधान के साथ कराया विवाह

राज्य चुनें
Alwar Marriage News: अलवर जिले में राजगढ़ क्षेत्र के पलवा गांव में मानवता और सामाजिक जिम्मेदारी की मिसाल पेश करते हुए एक पुलिसकर्मी ने दो जरूरतमंद बेटियों के विवाह की पूरी जिम्मेदारी उठाई.
Rajasthan Marriage News: राजस्थान के अलवर जिले में राजगढ़ क्षेत्र के पलवा गांव में मानवता और सामाजिक जिम्मेदारी की मिसाल पेश करते हुए एक पुलिसकर्मी ने दो जरूरतमंद बेटियों के विवाह की पूरी जिम्मेदारी उठाई. पुलिस विभाग में कार्यरत भगवान सहाय मीणा और उनकी पत्नी मुस्कान मीणा ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की दो बेटियों की शादी अपने घर से विधि-विधान और उत्साह के साथ संपन्न कराई.
बताया गया कि दोनों बेटियों की मां का पहले ही निधन हो चुका है, जबकि उनके पिता मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं. आर्थिक तंगी के चलते बेटियों के विवाह में कठिनाई आ रही थी. ऐसे में भगवान सहाय मीणा ने आगे आकर न केवल शादी का जिम्मा लिया, बल्कि अपनी पत्नी के साथ मिलकर कन्यादान भी किया और पिता का कर्तव्य निभाया.
भगवान सहाय मीणा सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं, उनकी पत्नी मुस्कान मीणा भी सेवा भाव और आध्यात्मिक विचारों के लिए जानी जाती हैं. इस सराहनीय कार्य में उनके परिवार, विशेष रूप से उनके बड़े भाई का भी सहयोग रहा.
विवाह समारोह में आसपास के गांवों के जनप्रतिनिधि और कई गणमान्य नागरिक शामिल हुए और इस पहल की सराहना की. यह आयोजन समाज में आपसी सहयोग और मानवीय संवेदनाओं का प्रेरक उदाहरण बनकर सामने आया.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Alwar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!