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राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय स्थानांतरण को लेकर फिर भड़का विरोध, आंदोलन की चेतावनी

Rajgarh Kendriya Vidyalaya Dispute: अलवर जिले के राजगढ़ कस्बे में केन्द्रीय विद्यालय को रैणी क्षेत्र के दलालपुरा गांव में स्थानांतरित किए जाने की चर्चा को लेकर फिर से विरोध के स्वर तेज हो गए हैं.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByJugal Kishore
Published:Mar 14, 2026, 07:22 PM IST | Updated:Mar 14, 2026, 07:22 PM IST

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राजगढ़ में केंद्रीय विद्यालय स्थानांतरण को लेकर फिर भड़का विरोध, आंदोलन की चेतावनी

Rajgarh Kendriya Vidyalaya Dispute: राजस्थान के अलवर जिले में राजगढ़ कस्बे में केन्द्रीय विद्यालय को रैणी क्षेत्र के दलालपुरा गांव में स्थानांतरित किए जाने की चर्चा को लेकर फिर से विरोध के स्वर तेज हो गए हैं. शनिवार को राजगढ़ आवाज मंच की ओर से कस्बे के गोल सर्किल के पास प्रेस वार्ता आयोजित कर इस फैसले पर नाराजगी जताई गई और आंदोलन की चेतावनी दी गई.

हालांकि इस संदर्भ में केंद्रीय मंत्री, अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने केंद्र सरकार के इस बजट में केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ की स्वीकृति पर क्षेत्रवासियों को बधाई दी है, लेकिन क्षेत्र वासियों का कहना है कि यह स्कूल राजगढ़ के लिए स्वीकृत है, लेकिन इसे अब रैणी क्षेत्र में स्थानांतरित किया जा रहा है जो कि गलत है.

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इस मामले में भाजपा नेताओं का तर्क है कि यह सच है कि स्कूल राजगढ़ के लिए स्वीकृत हुई जमीन भी फाइनल हो गई थी, लेकिन विवादों के चलते उस जमीन पर स्कूल स्वीकृत नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते राजगढ़ से 15 किलोमीटर दूर ही दलालपुर में दूसरी जमीन तलाश कर उसे पास कराया गया वरना यह स्कूल कैंसिल भी हो सकता था.

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का कहना है कि विकास कार्यों को नहीं रोकना चाहिए. इस क्षेत्र के सभी बच्चों को इसका लाभ मिलेगा. यह पहले भी आंदोलन चलाया गया था उस दौरान वन मंत्री संजय शर्मा राजगढ़ आए थे और अनशन को खत्म कर कोई समाधान निकालने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब दलालपुरा में भूमि पूजन की बात सामने आने से लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं.

उन्होंने आरोप लगाया कि व्यक्तिगत स्वार्थों के चलते राजगढ़ की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. जैमन ने कहा कि 31 दिसंबर को मिले आश्वासन के बाद आंदोलन को स्थगित किया गया था, लेकिन यह साफ कहा गया था कि मांग पूरी नहीं होने तक हक की लड़ाई जारी रहेगी. उन्होंने कहा कि आज भी राजगढ़ की जनता पूरी तरह एकजुट है और अपने अधिकार के लिए आंदोलन जारी रखेगी.

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