/अलवर में ग्रामीण सेवा शिविर में बवाल, पटवारी के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के तुलेड़ा गांव में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर उस समय विवादों में आ गया, जब बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने “पटवारी हटाओ” के नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया.

कांग्रेस जिला पार्षद और VDO के बीच तीखी बहस

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शिविर में वरिष्ठ अधिकारियों की अनुपस्थिति को लेकर भी ग्रामीणों ने नाराजगी जताई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया. इस दौरान कांग्रेस जिला पार्षद जगदीश जाटव और विकास अधिकारी (वीडीओ) आरती गुप्ता के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली. जिला पार्षद जगदीश जाटव ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब शिविर में वरिष्ठ अधिकारी ही मौजूद नहीं हैं, तो ऐसे आयोजन का कोई औचित्य नहीं रह जाता. उन्होंने आरोप लगाया कि शिविर लगने के बावजूद आम लोगों के राजस्व संबंधी कार्य नहीं हो पा रहे हैं.

पटवारी को हटाने की मांग

जाटव ने यह भी कहा कि क्षेत्र का पटवारी महीनों तक गांव में नहीं आता और पंचायत समिति में भी नियमित रूप से उपस्थित नहीं रहता, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने ग्रामीणों के साथ मिलकर वीडीओ के माध्यम से एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें तुलेड़ा हल्का पटवारी उमाशंकर शर्मा को हटाने और नए पटवारी की नियुक्ति की मांग की गई.

राजस्व कार्य ठप होने का आरोप

ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि पटवारी न तो गांव में नियमित रूप से उपस्थित रहता है और न ही फोन कॉल का जवाब देता है. इसके चलते नामांतरण, जमाबंदी की नकल, सीमांकन, आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र जैसे जरूरी कार्य समय पर नहीं हो पा रहे हैं. ग्रामीणों का यह भी कहना है कि शिकायत करने पर पटवारी यह कहकर टाल देता है कि उसके पास कई ग्राम पंचायतों का कार्यभार है और चाहें तो उसका तबादला करवा लें.

वहीं तुलेड़ा के पूर्व सरपंच एवं वर्तमान प्रशासक बबल यादव ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया. उन्होंने कहा कि ग्रामीण सेवा शिविर का उद्देश्य एक ही स्थान पर सभी विभागों की सेवाएं उपलब्ध कराकर लोगों की समस्याओं का समाधान करना है. उनके अनुसार, शिविर में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि मौजूद हैं और रास्ते खुलवाने, पेंशन, नाम संशोधन सहित कई सरकारी कार्यों का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है.