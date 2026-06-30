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अलवर में ग्रामीण सेवा शिविर में बवाल, पटवारी के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी

Alwar News: अलवर जिले के तुलेड़ा गांव में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर के दौरान पटवारी की कार्यशैली को लेकर ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और “पटवारी हटाओ” के नारे लगाए. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पटवारी गांव में नियमित रूप से नहीं आता, जिससे नामांतरण, जमाबंदी, सीमांकन और प्रमाण पत्र जैसे राजस्व कार्य लंबे समय से लंबित हैं.

Edited byAman SinghReported byJugal Kishore
Published: Jun 30, 2026, 07:25 PM|Updated: Jun 30, 2026, 07:25 PM
अलवर में ग्रामीण सेवा शिविर में बवाल, पटवारी के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी
Image Credit: Alwar NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के तुलेड़ा गांव में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर उस समय विवादों में आ गया, जब बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने “पटवारी हटाओ” के नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया.

कांग्रेस जिला पार्षद और VDO के बीच तीखी बहस

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शिविर में वरिष्ठ अधिकारियों की अनुपस्थिति को लेकर भी ग्रामीणों ने नाराजगी जताई, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया. इस दौरान कांग्रेस जिला पार्षद जगदीश जाटव और विकास अधिकारी (वीडीओ) आरती गुप्ता के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली. जिला पार्षद जगदीश जाटव ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब शिविर में वरिष्ठ अधिकारी ही मौजूद नहीं हैं, तो ऐसे आयोजन का कोई औचित्य नहीं रह जाता. उन्होंने आरोप लगाया कि शिविर लगने के बावजूद आम लोगों के राजस्व संबंधी कार्य नहीं हो पा रहे हैं.

पटवारी को हटाने की मांग

जाटव ने यह भी कहा कि क्षेत्र का पटवारी महीनों तक गांव में नहीं आता और पंचायत समिति में भी नियमित रूप से उपस्थित नहीं रहता, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने ग्रामीणों के साथ मिलकर वीडीओ के माध्यम से एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें तुलेड़ा हल्का पटवारी उमाशंकर शर्मा को हटाने और नए पटवारी की नियुक्ति की मांग की गई.

राजस्व कार्य ठप होने का आरोप

ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि पटवारी न तो गांव में नियमित रूप से उपस्थित रहता है और न ही फोन कॉल का जवाब देता है. इसके चलते नामांतरण, जमाबंदी की नकल, सीमांकन, आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र जैसे जरूरी कार्य समय पर नहीं हो पा रहे हैं. ग्रामीणों का यह भी कहना है कि शिकायत करने पर पटवारी यह कहकर टाल देता है कि उसके पास कई ग्राम पंचायतों का कार्यभार है और चाहें तो उसका तबादला करवा लें.

वहीं तुलेड़ा के पूर्व सरपंच एवं वर्तमान प्रशासक बबल यादव ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया. उन्होंने कहा कि ग्रामीण सेवा शिविर का उद्देश्य एक ही स्थान पर सभी विभागों की सेवाएं उपलब्ध कराकर लोगों की समस्याओं का समाधान करना है. उनके अनुसार, शिविर में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि मौजूद हैं और रास्ते खुलवाने, पेंशन, नाम संशोधन सहित कई सरकारी कार्यों का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.Read More

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