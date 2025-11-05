Zee Rajasthan
कार्तिक पूर्णिमा महास्नान के साथ अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला संपन्न, 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी

Rajasthan News: अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का समापन कार्तिक पूर्णिमा महास्नान के साथ हुआ, जहां तीन लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई. मान्यता है कि यहां 33 करोड़ देवी-देवता उपस्थित रहते हैं. कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत ने भी शांति और खुशहाली के लिए पूजा की.

कार्तिक पूर्णिमा महास्नान के साथ अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला संपन्न, 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी

Pushkar Mela 2025: अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर मेले का समापन बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर महास्नान के साथ हुआ. पूर्णिमा के आगमन के साथ ही पवित्र पुष्कर सरोवर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा. देर शाम तक, पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त में, तीन लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने सरोवर में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित किया.

33 करोड़ देवी-देवताओं की उपस्थिति की मान्यता
श्रद्धालु रातभर सरोवर के घाटों पर डटे रहे और भजन-कीर्तन, पूजा-अर्चना में समय बिताया. तीर्थ पुरोहित बालकृष्ण पाराशर ने बताया कि धार्मिक मान्यता है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने इसी सरोवर के बीच माता गायत्री के साथ कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा तक यज्ञ किया था. इस दौरान 33 करोड़ देवी-देवता पुष्कर में उपस्थित रहते हैं, जिस कारण कार्तिक माह के इन पांच दिनों का धार्मिक महत्व अत्यधिक होता है.

व्यवस्था: भारी भीड़ के चलते पुष्कर कस्बे की सभी सड़कें श्रद्धालुओं से भरी नजर आईं.

परंपरा: श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद विधिवत पूजा-अर्चना की और पुरोहितों को दान-दक्षिणा दी. ब्रह्मा मंदिर में दर्शन के लिए भी भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं.

कैबिनेट मंत्री ने की शांति और खुशहाली की कामना
पुष्कर सरोवर के परशुराम घाट पर कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत ने भी प्रदेश में शांति और खुशहाली के लिए विशेष पूजा-अर्चना की.

उन्होंने कहा कि कार्तिक पूर्णिमा पर पुष्कर आने का सौभाग्य मिलना अत्यंत हर्ष का विषय है. उन्होंने मेले को भव्य और सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री और स्थानीय प्रशासन का आभार व्यक्त किया. इस अवसर पर उनके साथ पूर्व सभापति कमल पाठक और अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे.

