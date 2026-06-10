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देवस्थान विभाग की वेबसाइट पर आंकड़ों का खेल! तीर्थयात्रा आवेदनों का डेटा बना रहस्य

Devsthan Department: अलवर में पादरी राजकुमार के साथ कथित मारपीट और थप्पड़ कांड को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. घटना के विरोध में सामाजिक और मानवाधिकार संगठनों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि पादरी राजकुमार और उनकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की गई तथा बाद में कोर्ट परिसर में पुलिस सुरक्षा के बावजूद उन पर हमला हुआ.

Edited byAnsh RajReported byDeepak Goyal
Published: Jun 10, 2026, 09:21 AM|Updated: Jun 10, 2026, 09:21 AM
देवस्थान विभाग की वेबसाइट पर आंकड़ों का खेल! तीर्थयात्रा आवेदनों का डेटा बना रहस्य
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News: तीर्थयात्रा आवेदन प्रक्रिया के बीच देवस्थान विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित आंकड़ों को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. विभाग के डैशबोर्ड पर दिखाई देने वाला डेटा पुराना नजर आ रहा है, जबकि तारीख और अन्य विकल्प लगातार अपडेट हो रहे हैं. वेबसाइट पर तीर्थयात्रा आवेदनों का आंकड़ा करीब 1.84 लाख पर ही अटका हुआ है, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि यह इस वर्ष के आवेदनों का विवरण है या पिछले वर्ष का रिकॉर्ड.

वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026-27 के लिए कल आवेदन की अंतिम तिथि है. हजारों बुजुर्ग तीर्थ यात्रा के सपने के साथ आवेदन कर रहे हैं, लेकिन देवस्थान विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन पोर्टल ही यह नहीं बता पा रहा कि आखिर इस साल अब तक कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं. देवस्थान विभाग के डैशबोर्ड पर आज दिनांक तक फिलहाल 1 लाख 84 हजार 15 आवेदनों का आंकड़ा दिखाई दे रहा है.

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पड़ताल में सामने आया कि आज की तारीख के साथ जो अब तक आये आवेदनों की संख्या का कॉलम दिख रहा है. यह वही संख्या है, जो पिछले वर्ष योजना के लिए प्राप्त कुल आवेदनों की थी. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पोर्टल पर इस साल के आवेदन दिख रहे हैं या फिर पिछले साल का रिकॉर्ड अब भी जस का तस चिपका हुआ है.

हैरानी की बात यह है कि आवेदन प्रक्रिया समाप्ति के मुहाने पर पहुंच गई, लेकिन विभाग अब तक यह सार्वजनिक नहीं कर पाया कि इस बार कुल कितने आवेदन आए हैं, किस जिले से कितने वरिष्ठ नागरिकों ने आवेदन किया है और किन तीर्थ स्थलों के लिए सबसे ज्यादा रुचि दिखाई गई है. देवस्थान विभाग का कहना है कि इस बार तीर्थ यात्रा योजना के लिए अलग पोर्टल बनाया गया है.

अधिकारियों के अनुसार तकनीकी कारणों से पुराना डेटा डैशबोर्ड से हट नहीं पा रहा है. जबकि तारीख और अन्य विकल्प लगातार अपडेट हो रहे हैं. विभाग यह भी स्वीकार कर रहा है कि इस बार के आवेदन आंकड़े अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं. यहीं से कई सवाल खड़े हो रहे हैं. यदि नया पोर्टल बनाया गया है तो पुराने आंकड़े क्यों दिखाई दे रहे हैं.

यदि तकनीकी समस्या है तो आवेदन अवधि समाप्त होने तक उसका समाधान क्यों नहीं हुआ. और सबसे महत्वपूर्ण, जब लाखों लोग योजना से जुड़े हैं तो वास्तविक आंकड़े सार्वजनिक करने में संकोच क्यों. सरकारी योजनाओं में ऑनलाइन डैशबोर्ड का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और आमजन को वास्तविक समय की जानकारी उपलब्ध कराना होता है. लेकिन यहां स्थिति उलट नजर आ रही है. पोर्टल पर प्रदर्शित आंकड़े वास्तविकता बताने के बजाय भ्रम पैदा कर रहे हैं.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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