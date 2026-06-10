/देवस्थान विभाग की वेबसाइट पर आंकड़ों का खेल! तीर्थयात्रा आवेदनों का डेटा बना रहस्य

Rajasthan News: तीर्थयात्रा आवेदन प्रक्रिया के बीच देवस्थान विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित आंकड़ों को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. विभाग के डैशबोर्ड पर दिखाई देने वाला डेटा पुराना नजर आ रहा है, जबकि तारीख और अन्य विकल्प लगातार अपडेट हो रहे हैं. वेबसाइट पर तीर्थयात्रा आवेदनों का आंकड़ा करीब 1.84 लाख पर ही अटका हुआ है, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि यह इस वर्ष के आवेदनों का विवरण है या पिछले वर्ष का रिकॉर्ड.

वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026-27 के लिए कल आवेदन की अंतिम तिथि है. हजारों बुजुर्ग तीर्थ यात्रा के सपने के साथ आवेदन कर रहे हैं, लेकिन देवस्थान विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन पोर्टल ही यह नहीं बता पा रहा कि आखिर इस साल अब तक कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं. देवस्थान विभाग के डैशबोर्ड पर आज दिनांक तक फिलहाल 1 लाख 84 हजार 15 आवेदनों का आंकड़ा दिखाई दे रहा है.

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पड़ताल में सामने आया कि आज की तारीख के साथ जो अब तक आये आवेदनों की संख्या का कॉलम दिख रहा है. यह वही संख्या है, जो पिछले वर्ष योजना के लिए प्राप्त कुल आवेदनों की थी. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पोर्टल पर इस साल के आवेदन दिख रहे हैं या फिर पिछले साल का रिकॉर्ड अब भी जस का तस चिपका हुआ है.

हैरानी की बात यह है कि आवेदन प्रक्रिया समाप्ति के मुहाने पर पहुंच गई, लेकिन विभाग अब तक यह सार्वजनिक नहीं कर पाया कि इस बार कुल कितने आवेदन आए हैं, किस जिले से कितने वरिष्ठ नागरिकों ने आवेदन किया है और किन तीर्थ स्थलों के लिए सबसे ज्यादा रुचि दिखाई गई है. देवस्थान विभाग का कहना है कि इस बार तीर्थ यात्रा योजना के लिए अलग पोर्टल बनाया गया है.

अधिकारियों के अनुसार तकनीकी कारणों से पुराना डेटा डैशबोर्ड से हट नहीं पा रहा है. जबकि तारीख और अन्य विकल्प लगातार अपडेट हो रहे हैं. विभाग यह भी स्वीकार कर रहा है कि इस बार के आवेदन आंकड़े अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं. यहीं से कई सवाल खड़े हो रहे हैं. यदि नया पोर्टल बनाया गया है तो पुराने आंकड़े क्यों दिखाई दे रहे हैं.

यदि तकनीकी समस्या है तो आवेदन अवधि समाप्त होने तक उसका समाधान क्यों नहीं हुआ. और सबसे महत्वपूर्ण, जब लाखों लोग योजना से जुड़े हैं तो वास्तविक आंकड़े सार्वजनिक करने में संकोच क्यों. सरकारी योजनाओं में ऑनलाइन डैशबोर्ड का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और आमजन को वास्तविक समय की जानकारी उपलब्ध कराना होता है. लेकिन यहां स्थिति उलट नजर आ रही है. पोर्टल पर प्रदर्शित आंकड़े वास्तविकता बताने के बजाय भ्रम पैदा कर रहे हैं.

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