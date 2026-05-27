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पहले गांव में दुष्कर्म, फिर दिल्ली में हत्या, आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया अलवर

Alwar News: दिल्ली में अमर कॉलोनी युवती से रेप फिर हत्या के आरोपी अलवर के राहुल मीणा को प्रोडक्शन वारंट पर अलवर लाया गया. अलवर में पहले दोस्त की पत्नी से दुष्कर्म किया और फिर दिल्ली में जाकर की दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया था. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byJugal Kishore
Published: May 27, 2026, 07:04 PM|Updated: May 27, 2026, 07:04 PM
पहले गांव में दुष्कर्म, फिर दिल्ली में हत्या, आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया अलवर
Image Credit: Alwar News

Alwar News: दिल्ली के अमर कॉलोनी में आयकर अधिकारी की बेटी की बेरहमी से हत्या और दुष्कर्म के सनसनीखेज मामले में गिरफ्तार आरोपी राहुल मीणा को अलवर पुलिस दिल्ली से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर अलवर लाई है. इस जघन्य वारदात के आरोपी अलवर के राजगढ़ निवासी राहुल मीणा ने आरोपी ने इस वारदात से पहले अपने ही गांव में एक और महिला के साथ दुष्कर्म किया था, जिसके बाद वह सीधे दिल्ली भाग गया जहां उसने आयकर अधिकारी की बेटी से दुष्कर्म और उसके बाद उसकी हत्या कर दी थी.

अलवर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि आरोपी राहुल मीणा को दिल्ली की तिहाड़ जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाकर गिरफ्तार किया गया है. उसे 'केस ऑफिसर स्कीम' के तहत रखा गया है, जिससे मामले की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित की जा सकें. इस गंभीर प्रकरण की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण प्रियंका रघुवंशी और राजगढ़ डीएसपी मनीषा मीना को सौंपी गई है.

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पुलिस जांच में सामने आया है कि राजगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला राहुल मीणा ऑनलाइन गेमिंग का आदी था और इसमें वह लाखों रुपये हार चुका था. पैसों की जरूरत और मानसिक असंतुलन के चलते उसने पहले अपने ही पड़ोस में रहने वाले दोस्त की पत्नी के साथ दुष्कर्म किया.

इस घटना के बाद वह उसी रात बिना किसी को बताए दिल्ली के लिए रवाना हो गया. दिल्ली पहुंचकर उसने सफदरजंग इलाके की अमर कॉलोनी में रहने वाले एक वरिष्ठ आयकर अधिकारी की बेटी को निशाना बनाया. आरोपी ने युवती के साथ पहले दुष्कर्म किया और फिर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी, जिससे पूरे देश में आक्रोश फैल गया.

दिल्ली पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया था. वहीं, अलवर में दर्ज दुष्कर्म के मामले में अब उसे प्रोडक्शन वारंट पर लाया गया है. गिरफ्तारी के बाद पुलिस टीम आरोपी को राजगढ़ अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया. पुलिस ने बताया कि पीड़ित महिला का मेडिकल और बयान पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं. अब आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है और उसे घटनास्थल पर भी ले जाया जाएगा ताकि पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ी जा सकें.

पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिल चुके हैं और मामले को पूरी गंभीरता से लेते हुए जल्द ही कोर्ट में चालान पेश कर त्वरित ट्रायल कराया जाएगा.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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